Λιβανέζος διαδηλωτής με στιλ Ρονάλντο... σουτάρει πίσω στα ΜΑΤ δακρυγόνο! (Video)

Συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις χιλιάδες Λιβανέζοι που έρχονται αντιμέτωποι με τις δυνάμεις καταστολής σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Μάλιστα χθες Σάββατο κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις με δεκάδες τραυματίες και από τα δύο "στρατόπεδα", διαδηλωτών και αστυνομικών. Η αστυνομία χρησιμοποίησε κατά των χιλιάδων νέων κυρίως δακρυγόνα, κρότου-λάμψης αλλά και πλαστικές σφαίρες.

Πολλοί από τους διαδηλωτές δεν κάθονται σε σταυρωμένα χέρια. Ένα χαρακτηριστκό παράδειγμα, που απαθανάτισε ερασιτεχνικό βίντεο και κυκλοφορεί στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, δείχνει έναν... ταλαντούχο διαδηλωτή στη Βηρυτό, να "αποκρούει" δακρυγόνο της αστυνομίας σε στυλ Κριστιάνο Ρονάλντο και να το σουτάρει προς τους αστυνομικούς!

The Lebanese #CristianoRonaldo.

Protestors in the streets of Beirut on Saturday night were brutally attacked by Lebanese authorities, and Nabih Beri supporters. #Freedom #lebanon #lebanonprotest @UN @UNHumanRights @hrw @EURightsAgency pic.twitter.com/cMTBVjuIJj