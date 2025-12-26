Πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα: Το video με Μουτσινά, Σωτηροπούλου και… Δούκα  για το γλέντι της παραμονής 

Αντίστροφα μετράει ο Δήμος Αθηναίων για το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς και την αλλαγή του χρόνου, που θα συντελεστεί με μπόλικη μουσική και αθόρυβα πυροτεχνήματα.

Μάλιστα, ο Χάρης Δούκας δημοσίευσε το διαφημιστικό σποτάκι της εκδήλωσης σχολιάζοντας: «Με Rena Morfi, Maraveyas και Tonia Sotiropoulou (actress), Nikos Moutsinas δεν έχασε ποτέ κανείς!»

Οπως έγινε γνωστό, η εκδήλωση ξεκινά στις 22:00 με τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.

Στη συνέχεια ο Κωστής Μαραβέγιας θα μας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές, με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο και χαρούμενο μεσογειακό του στυλ που συνδυάζει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο.

Η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με τη βελούδινη φωνή της και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.

Τα τελευταία λεπτά του 2025, ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες, θα δώσουν το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την αλλαγή του χρόνου.

«Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην καρδιά της πόλης. Αλλάζουμε χρονιά στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου. Όπως και πέρυσι, θα έχουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, σεβόμενοι το περιβάλλον, τους ευαίσθητους στον ήχο συνανθρώπους μας και τα ζώα. Σας καλώ να ζήσουμε μοναδικές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό droneshow και να καλωσορίσουμε το νέο έτος με αισιοδοξία και χαμόγελα» ανέφερε για την βραδιά της παραμονής ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Ολόκληρη η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω livestreaming από την επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων στο Facebook (@cityofathensofficial) και το επίσημο κανάλι του στο YouTube(@cityofathens.youtube).

Θα υπάρχει παράλληλη απόδοση όλης της εκδήλωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, από τη διερμηνέα Σοφία Ρομπόλη, ώστε κανείς να μην χάσει τη μαγεία της βραδιάς.

