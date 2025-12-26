search
26.12.2025 20:49

«Νύχτα των ευχών»: Μαγεία από χιλιάδες φαναράκια στον ουρανό της Αθήνας (Photo)

26.12.2025 20:49
efxes_1

Xιλιάδες φαναράκια φώτισαν τον ουρανό της Αθήνας στην πλατεία Κοτζιά, στο πλαίσιο της «Νύχτας των Ευχών».

Υπενθυμίζεται ότι η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για την Παραμονή των Χριστουγέννων, αλλά αναβλήθηκε για απόψε λόγω των ισχυρών καταιγίδων.

Το σκηνικό είναι μαγικό με 3.000 βιοδιασπώμενα φαναράκια «πετούν» έχοντας ως φόντο τη φωτισμένη Χριστουγεννιάτικη Αγορά που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων.

«Τρεις χιλιάδες βιοδιασπώμενα φαναράκια ταξιδεύουν στον αττικό ουρανό και κάνουν την πόλη μας πάρα πολύ όμορφη, γεμίζοντάς τη με φως και αισιοδοξία», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Προσέθεσε δε ότι «στέλνουμε το μήνυμα πως η Αθήνα είναι οι άνθρωποί της. Προχωράμε με αισιοδοξία τις γιορτές, με την πόλη ενωμένη, με αλληλεγγύη, αγάπη και δύναμη».

Τον ρυθμό στη γιορτή έδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης, Αθήνα 9.84, με τον παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο να επιλέγει γιορτινές μελωδίες σε ζωντανή μετάδοση από το Music Corner της Αγοράς, ενώ οικοδεσπότες της λαμπερής βραδιάς ήταν η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

1 / 3