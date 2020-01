Λιβύη: Το μέτωπο των σφοδρών συγκρούσεων μεταφέρεται από τη Σύρτη στη Μιζουράτα (Videos)

Ο στρατός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σήμερα εναντίον οδικής αρτηρίας δυτικά της Σύρτης, μία ημέρα αφού εννέα άνδρες σκοτώθηκαν σε επιδρομή των δυνάμεων του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ.

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (ΛΕΣ) του Χάφταρ έθεσε υπό τον έλεγχό του τη Σύρτη, μια στρατηγικής σημασίας πόλη στις μεσογειακές ακτές της Λιβύης, σε μια γρήγορη προέλασή του τη Δευτέρα και τώρα προσπαθεί να εδραιωθεί στην περιοχή.

Από τον Απρίλιο του 2019 ο ΛΕΣ έχει ξεκινήσει εκστρατεία για την κατάληψη της Τρίπολης, περίπου 370 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σύρτης, και εμπλέκεται σε σφοδρές μάχες με τον στρατό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Ο στρατός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας ανακοίνωσε ότι αποσύρθηκε από τη Σύρτη προκειμένου να αποφευχθεί ένα λουτρό αίματος.

Οι δυνάμεις του, που προέρχονται κυρίως από τη Μιζουράτα, 190 χιλιόμετρα δυτικά της Τρίπολης, έλεγχαν τη Σύρτη από το τέλος του 2016 αφού εκδίωξαν το Ισλαμικό Κράτος.

Χθες Τρίτη το βράδυ συγκρούσεις ξέσπασαν στον δρόμο που οδηγεί από τη Σύρτη στη Μιζουράτα και πηγές του κυβερνητικού στρατού ανακοίνωσαν ότι εννέα άνδρες του σκοτώθηκαν το βράδυ από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

#BREAKING: I received unconfirmed reports about #Libya National Air Force bombing #Misrata Air Base (flight academy).According to my source, #LNAF is probably trying to make the air base none-operational to prevent deployment of #Syrian mercenaries & #Turkish troops by airplanes. pic.twitter.com/d27tWUjmlc