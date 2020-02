Βίντεο: Πώς η συριακή αεράμυνα εξουδετέρωσε «εχθρικά βλήμματα» πάνω από τη Δαμασκό

Η αεράμυνα της Συρίας κατάφερε να εξουδετερώσει διάφορα εχθρικά βλήματα πάνω από την πρωτεύουσα Δαμασκός, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ζημιών ή τραυματισμών και η φύση των στόχων παραμένει ασαφής.

Μια σειρά από εκρήξεις αναφέρθηκαν στα περίχωρα της Δαμασκού αργά την Τετάρτη, με ανεπιβεβαίωτες εικόνες που εμφανίζονται στο διαδίκτυο επιδιώκοντας να δείξουν την επίθεση που έλαβε χώρα.

Η συριακή αεράμυνα κατέρριψε «τους περισσότερους» πυραύλους προτού αυτοί προσεγγίσουν τους στόχους τους, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων, με περιοχή-στόχο να αναφέρεται η Kiswa, το Marj Al-Sultan, η γέυφυρα Baghdad Bridge, και η νότια Izra, περιοχές που όλες βρίσκονται στα περίχωρα της Δαμασκού.

#Syria air defense downed missiles fired fm #Israel occupied Golan. 3 waves of aggression. Western Damascus countryside, Artouz, Khan al-Sheeh, and Sa`saa, and the southern Damascus countryside in al-Kiswa and Marj al-Sultan in Eastern Ghouta, and up to the south of Izraa, Daraa