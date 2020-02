Ανεξέλεγκτη κατάρρευση στη Wall Street λόγω κορωνοϊού

Σε ανεξέλεγκτη ελεύθερη πτώση η Wall street και την Τρίτη, καθώς η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων δημιουργούν μεγαλύτερη ανησυχία για μια ενδεχόμενη παρατεταμένη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού σε χώρες εκτός της Κίνας, με τους επενδυτές να στρέφονται στα λεγόμενα ασφαλή καταφύγια. Η απόδοση τους αμερικανικού 10ετούς έπιασε ιστορικό χαμηλό, καθώς ο δείκτης Dow Jones συνεχίζει τις βαριές απώλειες μετά τη βουτιά των 1.000 μονάδων της Δευτέρας.

Στις 21:40 ώρα Ελλάδας, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 906,12 μονάδες ή -3,24% στις 27.054.68 μονάδες, μετά τις νέες προειδοποιήσεις από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών σχετικά με την πιθανότητα μεγαλύτερης εξάπλωσης κορωνοϊού στις ΗΠΑ, ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας υποχωρεί κατά 256,75 μονάδες ή -2,78% στις 8.964,53 μονάδες ενώ ο Standard & Poor’s 500, που είναι ενδεικτικός της γενικής τάσης και περιλαμβάνει τις 500 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες, καταγράφει πτώση 99,44 μονάδες ή -3,08% στις 3.126.45 μονάδες. Ο Dow Jones βρίσκεται κάτω από το επίπεδο με το οποίο άνοιξε τη νέα χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι η συνεδρίαση της Δευτέρας ήταν η χειρότερη της αγοράς την τελευταία διετία. Οι Dow Jones και S&P 500 έχασαν περισσότερο από 7%, κάτω από τα επίπεδα με τα οποία άνοιξαν τη νέα χρονιά, ενώ ο Nasdaq διαπραγματεύεται 8,2% κάτω από το υψηλό όλων των εποχών από τις 19 Φεβρουαρίου. Μετοχλες στον τεχνολογικό τομέα, όπως η Apple και το Facebook έχουν επίσης χάσει περισσότερο από 10% κάτω από τα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών που έπιασαν τον περασμένο μήνα.

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν, μετά την ενημέρωση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για το ενδεχόμενο εξάπλωσης της επιδημίας του κορωνοϊού στην εγχώρια αγορά.

Τα CDC κάλεσαν σήμερα τους Αμερικανούς πολίτες να προετοιμαστούν για την εξάπλωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων σε πολλές άλλες χώρες. Η προειδοποίηση αυτή σηματοδοτεί μια αλλαγή στην τακτική που ακολουθούσαν μέχρι τώρα τα CDC, τα οποία είχαν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στο να σταματήσουν τον Covid-19 ώστε να μην μπει στη χώρα και έθεταν σε καραντίνα πρόσωπα που είχαν ταξιδέψει στην Κίνα.

«Τα δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας σχετικά με την εξάπλωση σε άλλες χώρες αύξησαν τις ανησυχίες και την πρόβλεψη ότι θα έχουν εξάπλωση και εδώ», εξήγησε η Δρ. Νάνσι Μεσονιέρ, η διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νόσων των CDC.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η Μεσονιέρ είπε ότι ο άγνωστος παράγοντας είναι το πότε θα φτάσει ο ιός και πόσο σοβαρή θα είναι η επιδημία στις ΗΠΑ. «Η αναστάτωση στην καθημερινότητα μας μπορεί να είναι σοβαρή», σχολίασε. Οι επιχειρήσεις, τα σχολεία και οι οικογένειες θα πρέπει να αρχίσουν να συζητούν την πιθανότητα να αναστατωθούν οι ζωές όλων αν αρχίσει να εξαπλώνεται ο ιός στις αμερικανικές κοινότητες.

CDC and public health authorities have implemented aggressive measures to slow and contain transmission of COVID-19 in the US. Read the new @CDCMMWR report summarizing measures taken and preparation for possible spread: https://t.co/11CDwiQVbx. pic.twitter.com/Pk9udVCoh4