Η Κένταλ Τζένερ «προτείνει» βιβλία για εφήβους!

Τα καλύτερα βιβλία για την εφηβική ηλικία δεν είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στον νου όταν σκεφτόμαστε την Κένταλ Τζένερ (Kendall Jenner). Συνήθως, μας έρχονται στον νου οι δημόσιες εμφανίσεις της, η αγάπη της για το Nike Air Force 1s, η διαβόητη διαφήμιση της Pepsi στην οποία πρωταγωνίστησε. Κι όμως. Από τον περυσινό Μάιο, η Κένταλ άρχισε να μας δείχνει μία άλλη πλευρά της: αυτήν της αναγνώστριας βιβλίων, πολλά από τα οποία είναι βιβλία λογοτεχνίας!

Όλα ξεκίνησαν όταν ο φακός την εντόπισε, χαλαρή δίπλα στον Luca Sabbat -το μοντέλο-, να διαβάζει το μυθιστόρημα «literally show me a healthy person» της Darcie Wilder. Λίγο αργότερα, τον Αύγουστο του 2019, τη φωτογράφησαν να διαβάζει το «No One Belongs Here More Than You» της Miranda July. Η άτυπη «Λέσχη Βιβλίου» της Kendall Jenner ξεκίνησε όταν, τον περασμένο Νοέμβριο, πήγε τη δική της λίστα προτάσεων για διάβασμα στο IG (παραδέχτηκε ότι τη λίστα την επιμελήθηκε η ατζέντης της, η Ashleah Gonzales). Πέρυσι τον Δεκέμβριο, την εντόπισαν να διαβάζει το «Tonight I'm Someone Else» της Chelsea Hodson. Και καλωσόρισε το 2020, διαβάζοντας το «How to Cure a Ghost» της Fariha Róisín.

Η συλλογή ποιημάτων της Róisín περιλαμβάνεται στη λίστα βιβλίων που έμμεσα προτείνει η Κένταλ Τζένερ σε εφήβους. Με αυτή τη συλλογή, η Róisín έκανε το ντεμπούτο της στη λογοτεχνία. Ποιήματα τα οποία μιλούν για το πώς να εξασφαλίσεις χώρο στη ζωή σου ώστε να διαλέξεις ποιος θέλεις να είσαι. Και που αναδεικνύουν τη σχέση της ποιήτριας αφενός με τον εαυτό της - μια περίεργη μουσουλμάνα - και αφετέρου με τη μητέρα της.

Φιγουράρουν επίσης, και τα δοκίμια της Chelsea Hodson - «Tonight I'm Someone Else: Essays» - στα οποία η συγγραφέας μοιράζεται με τους αναγνώστες τις εμπειρίες της στον χώρο δουλειάς και αναρωτιέται πώς ανταπεξέρχονται τα σώματά μας, στον ψηφιακό κόσμο μας.

Στο «literally show me a healthy person», η Darcie Wilder σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός νεαρού κοριτσιού - ή μιας νεαρής γυναίκας - που προσπαθεί να περιγράψει τον εαυτό της και τον κόσμο γύρω της μετά τον θάνατο της μητέρας της και ερχόμενη αντιμέτωπη με την αμέλεια του πατέρα της και τις χαοτικές άρρητες προσδοκίες.

Η Κένταλ γοητεύτηκε και από τα διηγήματα αγωνίας και μυστηρίου της Μεξικανής συγγραφέα Amparo Dávila που περιλαμβάνονται στο «The Houseguest: And Other Stories».

Όσοι ακολουθούν τον λογαριασμό στο Twitter της Melissa Broder - @SoSadToday - θα αγαπήσουν το βιβλίο δοκιμίων της για τον θάνατο, την αγάπη, την αυτοεκτίμηση και πολλά άλλα. Κυκλοφορεί με τίτλο «So Sad Today: Personal Essays».

Στα διηγήματα «No One Belongs Here More Than You», η Miranda July τονίζει ότι δεν υπάρχει στιγμή στη ζωή μας που είναι ασήμαντη. Το ακριβώς αντίθετο. Τα πάντα είναι θέμα αντίληψης, λέει η συγγραφέας.

Η συλλογή ποιημάτων και πρόζας «Sea of Strangers» της Lang Leav εξερευνά θέματα ταξιδιού αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης.

Ευκολοδιάβαστα και με έξυπνο χιούμορ είναι τα διηγήματα της Lydia Davis στο «Can't and Won't».

Εννιά διηγήματα στο «Black Swans: Stories» της Eve Babitz: ο αναγνώστης «τηλεμεταφέρεται» στη δεκαετία του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, χρόνια ονείρων, ποτού. Και ματιά σε έναν κόσμο που αλλάζει. Αυτή η συλλογή διηγημάτων ενισχύει ακόμη περισσότερο τη φήμη της συγγραφέα ως «φωνής μιας ολόκληρης γενιάς».

Στην Κένταλ άσκησε μεγάλη έλξη η έκδοση «The Complete Stories of Leonora Carrington» (επτά από αυτές παρουσιάζονται στο αναγνωστικό κοινό για πρώτη φορά). Βιβλίο απαραίτητο για όποιον θέλει να μάθει για τη ζωή αυτής της καταπληκτικής συγγραφέα και ζωγράφου του ρεύματος του Σουρεαλισμού.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ