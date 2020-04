Η περίφημη αυτοκινητοβιομηχανία Lamborghini μετατρέπει μέρος των εγκαταστάσεών της στη Μπολόνια, σε εργοστάσιο παραγωγής ιατρικών μασκών και ειδικών καλυμμάτων του προσώπου του ιατρικού προσωπικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας κατασκευής supercars με ονόματα διάσημων ταύρων, το τμήμα διαμόρφωσης των εσωτερικών των αυτοκινήτων της Lamborghini τροποποιείται και οι εργαζόμενοι σε αυτό θα παράγουν ως και 1.000 μάσκες την ημέρα.

We have converted some departments of our factory to produce surgical masks and protective plexiglass shields in collaboration with @UniboMagazine which will be delivered to the Sant'Orsola-Malpighi Hospital in Bologna: https://t.co/9v87WPjooL#IoRestoAcasa #StayHome pic.twitter.com/FAsBbRT3c0