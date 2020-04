Τουρκία: Απίστευτη βαρβαρότητα με δακρυγόνα και αντλίες νερού στην κηδεία της απεργού πείνας (Video)

Με δακρυγόνα και αντλίες νερού επιτέθηκε η τουρκική αστυνομία στους φίλους και συναγωνιστές της Χελίν Μπολέκ, του μόλις 28 ετών μέλους του συγκροτήματος Grup Yorum που άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή μετά από 288 ημέρες απεργίας πείνας.

#Istanbul: Riot cops attacked the funeral of Helin Bölek with water cannons and tear gas. Several people were violently arrested. pic.twitter.com/Eqki1JBmfS