Το βίντεο – αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ στον Ανδρέα Φιλιππίδη

Τη μνήμη του Ανδρέα Φιλιππίδη θέλησε να τιμήσει η Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο γέννησης του αείμνηστου ηθοποιού.

Στο κλιπ που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram, περιλαμβάνονται σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε συμμετάσχει ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ενώ στη δημοσίευση γίνεται λόγος για έναν ηθοποιό με επιβλητική παρουσία και ήθος που μπορούσε να ανταποκριθεί σε ρόλους τόσο δραματικούς όσο και κωμικούς.

«Με επιβλητική παρουσία, ήθος και ρεπερτόριο που κάλυπτε από δραματικούς ρόλους μέχρι αξέχαστες κωμωδίες, ο Ανδρέας Φιλιππίδης ήταν από τους ρολίστες με το βλέμμα του πρωταγωνιστή. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1919 και τον θυμόμαστε μέσα από στιγμές του στη Φίνος Φιλμ» αναφέρεται στη λεζάντα.

