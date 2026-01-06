search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 15:57
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.01.2026 15:22

Νένα Χρονοπούλου: «Είχα φτάσει 99 κιλά – Έλεγα, αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο» (Video)

06.01.2026 15:22
nena-chronopoulou-new

Για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την εικόνα της την περίοδο κατά την οποία είχε πάρει βάρος μίλησε η Νένα Χρονοπούλου, επισημαίνοντας ότι δεν αναγνώριζε τον εαυτό της.

Αφού απευνθύνθηκε στους ειδικούς, η ηθοποιός αποκαλυψε ότι οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε ζάχαρο, κάτι που η ίδια δεν είχε αντιληφθεί.

Έκτοτε, έκοψε παντελώς τη ζάχαρη, τονίζει, ενώ ξεκίνησε μια ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό με γυμναστική.

«Είδα στη ζυγαριά 99,800 την ημέρα που κάναμε την εκπομπή μαζί. Και λέω “ρε συ, τι έπαθες; Τι έκανα;”. Λέω “ρε συ, τι έπαθες; Ποια είν’ αυτή;”. Αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο. Δεν ήταν η Νένα, γιατί εγώ ήμουνα πάντα 57-59 κιλά. Όταν είδα τη συγκεκριμένη γυναίκα, λέω κάτι έχεις πάθει. Τότε είχα ζάχαρο και δεν είχα καταλάβει ότι έχω ζάχαρο. Λοιπόν, εγώ τι έκανα; Όταν είχα περάσει από διάφορους γιατρούς, από διάφορες ειδικότητες για να μου πουν πώς να χάσω τα κιλά, πώς να αποσυμφορηθεί μετά την εξωσωματική ο οργανισμός μου… δεν τα είχα καταφέρει, πολλές προσπάθειες» τόνισε, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

«Δεν έβλεπαν την παραμόρφωση, θεωρούσαν ότι τρώω. Φτάνω λοιπόν στο Στέφανο το Σταθάκη, να ’ναι καλά ο φίλος μου, και του λέω “τι θα κάνω με αυτό εδώ πέρα; Με αυτό τον τύμπανο, εδώ τι θα γίνει;” και μου λέει “αυτό είναι σπλαχνικό λίπος, αυτό είναι ζάχαρο”. Την άλλη μέρα μετρήθηκα, είχα 1,69 νηστική. Είχα ζάχαρο, Κατερίνα. Απευθύνθηκα όμως σε διαβητολόγο. Εκείνη την ημέρα επιτόπου έκοψα τα πάντα, τέλος. Είναι εχθρός μου πια η ζάχαρη, τα γλυκά. Μου έδωσε ειδική διατροφή, μπήκα σε μία πολύ ισορροπημένη διατροφή, ανέβηκα και πάνω στο διάδρομο, έκανα αυτά που έκανα ως ελεύθερη με τη γυμναστική» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Έλενα Τοπαλίδου: Συνεργάστηκε με τον Νίκολας Κέιτζ – «Εγώ έκανα τον σατανά κι εκείνος τον Ιωσήφ» (Video)

Χρήστος Βαλαβανίδης για την περιπέτεια με την υγεία του: «Είναι σοβαρό αλλά δεν είναι θανατηφόρο ακόμα» (Video)

Μίκι Ρουρκ: Έξαλλος με την καμπάνια στήριξης στο GoFundMe, μετά την απειλή για έξωση – «Δεν θα ζητούσα γ@μ… φιλανθρωπία, μην κάνετε δωρεές»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
guilfoyle-greece-talks
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Θεοφάνια

bela-tarr-new
ΣΙΝΕΜΑ

Πέθανε ο θρυλικός Ούγγρος σκηνοθέτης Μπέλα Ταρ

HEART_CRAN_MONTANA
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Δέος – Μια καρδιά σχημάτισαν εκατοντάδες σκιέρ στη μνήμη των θυμάτων της φωτιάς (Video)

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν – Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

nena-chronopoulou-new
LIFESTYLE

Νένα Χρονοπούλου: «Είχα φτάσει 99 κιλά – Έλεγα, αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

skertsos benizelos tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

Σκέρτσος, Σέρμπος, Πιπίνης, ύποπτοι για τη δήλωση «δεν είναι η στιγμή…», η ταύτιση με τον Τραμπ, τα… ραντάρ και το καμπανάκι Βενιζέλου και ο κίνδυνος για Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 15:53
guilfoyle-greece-talks
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Θεοφάνια

bela-tarr-new
ΣΙΝΕΜΑ

Πέθανε ο θρυλικός Ούγγρος σκηνοθέτης Μπέλα Ταρ

HEART_CRAN_MONTANA
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Δέος – Μια καρδιά σχημάτισαν εκατοντάδες σκιέρ στη μνήμη των θυμάτων της φωτιάς (Video)

1 / 3