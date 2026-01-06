Νένα Χρονοπούλου: «Είχα φτάσει 99 κιλά – Έλεγα, αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο» (Video)

Για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την εικόνα της την περίοδο κατά την οποία είχε πάρει βάρος μίλησε η Νένα Χρονοπούλου, επισημαίνοντας ότι δεν αναγνώριζε τον εαυτό της.

Αφού απευνθύνθηκε στους ειδικούς, η ηθοποιός αποκαλυψε ότι οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε ζάχαρο, κάτι που η ίδια δεν είχε αντιληφθεί.

Έκτοτε, έκοψε παντελώς τη ζάχαρη, τονίζει, ενώ ξεκίνησε μια ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό με γυμναστική.

«Είδα στη ζυγαριά 99,800 την ημέρα που κάναμε την εκπομπή μαζί. Και λέω “ρε συ, τι έπαθες; Τι έκανα;”. Λέω “ρε συ, τι έπαθες; Ποια είν’ αυτή;”. Αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο. Δεν ήταν η Νένα, γιατί εγώ ήμουνα πάντα 57-59 κιλά. Όταν είδα τη συγκεκριμένη γυναίκα, λέω κάτι έχεις πάθει. Τότε είχα ζάχαρο και δεν είχα καταλάβει ότι έχω ζάχαρο. Λοιπόν, εγώ τι έκανα; Όταν είχα περάσει από διάφορους γιατρούς, από διάφορες ειδικότητες για να μου πουν πώς να χάσω τα κιλά, πώς να αποσυμφορηθεί μετά την εξωσωματική ο οργανισμός μου… δεν τα είχα καταφέρει, πολλές προσπάθειες» τόνισε, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

«Δεν έβλεπαν την παραμόρφωση, θεωρούσαν ότι τρώω. Φτάνω λοιπόν στο Στέφανο το Σταθάκη, να ’ναι καλά ο φίλος μου, και του λέω “τι θα κάνω με αυτό εδώ πέρα; Με αυτό τον τύμπανο, εδώ τι θα γίνει;” και μου λέει “αυτό είναι σπλαχνικό λίπος, αυτό είναι ζάχαρο”. Την άλλη μέρα μετρήθηκα, είχα 1,69 νηστική. Είχα ζάχαρο, Κατερίνα. Απευθύνθηκα όμως σε διαβητολόγο. Εκείνη την ημέρα επιτόπου έκοψα τα πάντα, τέλος. Είναι εχθρός μου πια η ζάχαρη, τα γλυκά. Μου έδωσε ειδική διατροφή, μπήκα σε μία πολύ ισορροπημένη διατροφή, ανέβηκα και πάνω στο διάδρομο, έκανα αυτά που έκανα ως ελεύθερη με τη γυμναστική» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Έλενα Τοπαλίδου: Συνεργάστηκε με τον Νίκολας Κέιτζ – «Εγώ έκανα τον σατανά κι εκείνος τον Ιωσήφ» (Video)

Χρήστος Βαλαβανίδης για την περιπέτεια με την υγεία του: «Είναι σοβαρό αλλά δεν είναι θανατηφόρο ακόμα» (Video)

Μίκι Ρουρκ: Έξαλλος με την καμπάνια στήριξης στο GoFundMe, μετά την απειλή για έξωση – «Δεν θα ζητούσα γ@μ… φιλανθρωπία, μην κάνετε δωρεές»