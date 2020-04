Ίδρυμα Ωνάση:  Το πρόγραμμα του ψηφιακού καναλιού του ιδρύματος

Μένουμε σπίτι. Αλλά επιμένουμε να βγαίνουμε έξω, μέσα από το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση. Για δεύτερη εβδομάδα, το Ίδρυμα Ωνάση ανεβάζει και μοιράζεται στο κανάλι του στο YouTube sold-out παραστάσεις, podcasts, εκπαιδευτικά προγράμματα, virtual κινηματογραφικές πρεμιέρες και κινηματογραφικά βραβεία, online μαθήματα, secret συναυλίες, όλα χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό.

1.500.000 λεπτά έχουν περάσει οι χρήστες στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube την τελευταία εβδομάδα, πάνω από 1.000 νέοι συνδρομητές εγγράφονται κάθε μέρα, 636.000 views έχουν γίνει μέσα σε επτά μέρες στις καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Με live YouTube πρεμιέρες και live chat του οργανισμού με καλλιτέχνες και με το κοινό, το πολιτιστικό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση ήρθε για να μείνει. Αυτές τις παράξενες μέρες που βιώνουμε όλοι, ζήσαμε τη δημιουργία –μέσω του YouTube– μιας νέας κοινότητας ανθρώπων, που γραπώνονται από την τέχνη, τον πολιτισμό, τα γράμματα, την εκπαίδευση, ως ένα εχέγγυο κανονικότητας και ως ελπίδα για το μέλλον. Οι ψηφιακές δράσεις του Ιδρύματος Ωνάση κατευθύνουν τις δυνάμεις τους στα νέα μέσα έκφρασης, διάδρασης και πραγματικής σύνδεσης με το κοινό, με ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να διασκεδάσει, να επιμορφώσει, να ενώσει, να ανοίξει συζητήσεις. Γίνε μέρος αυτής της διαδραστικής κοινότητας εδώ.

Επισκεφτείτε νοερά με live πρεμιέρες στο YouTube (και με ενεργά τα απολαυστικά σχόλια του κοινού): την Κεντρική Σκηνή της Στέγης με το Ρομπ/Rob του Ευθύμη Φιλίππου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά (2018), την Παρασκευή 10 Απριλίου στις 19:00· τη Μικρή Σκηνή της Στέγης, το Σάββατο στις 19:00, όπου συνεχίζεται το αφιέρωμα στον Ευθύμη Φιλίππου, με τα Αίματα σε σκηνοθεσία της Αργυρώς Χιώτη και των Vasistas (2014)· το Joe’s Pub στο Μανχάταν, το Σάββατο 11 Απριλίου στις 21:00, από όπου η Λένα Κιτσοπούλου τραγουδά τα Rebetika: The Blues of Greece (2019)· και ταξιδέψτε σε όλο τον κόσμο με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας του Μπάμπη Μακρίδη, Όρνιθες (ή πώς να γίνεις πουλί) (2020), σε live premiere & after talk, την Κυριακή 12 Απριλίου στις 19:00 (το συγκεκριμένο βίντεο θα παραμείνει στο κανάλι έως την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 19:00). Την Τρίτη 14 Απριλίου, στις 16:00, δείτε ζωντανά τα βραβεία Ίρις, καθώς η απονομή, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, θα παρουσιαστεί σε live streaming, με παρουσιαστές τον Χρήστο Λούλη και την Έλλη Τρίγγου, ώστε η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, με σεμνότητα και σεβασμό, όπως απαιτούν οι υπάρχουσες συνθήκες, να τιμήσει τους υποψήφιους συντελεστές για τις ταινίες τους.

Στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, από την Παρασκευή 10 Απριλίου, θα είναι διαθέσιμες και άλλες στιγμές, εικόνες, συζητήσεις, μουσικές: το Antigone in Ferguson, που παρουσιάστηκε στο Onassis USA της Νέας Υόρκης με διάσημους Αμερικανούς ηθοποιούς και συνοδεία χορωδίας (2016)· η παράσταση χορού Cementary από την Πατρίσια Απέργη και την ομάδα χορού Αερίτες (2017)· το μουσικό σύνολο Klangforum Wien με το Happiness Machine στη Στέγη (2019)· ο Werner Herzog σε μια απολαυστική συζήτηση με τον Διευθυντή του Ιδρύματος Ωνάση στο Λος Άντζελες (OLA) και επί σειρά ετών οικοδεσπότη των διάσημων συνεντεύξεων στη New York Public Library, Paul Holdengräber (2019)· καθώς και ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τη μαθηματικό Χριστίνα Καραφυλλιά (2019).

Αν θέλετε να εκπαιδευτείτε, περιηγηθείτε στις διαλέξεις του Αρχείου Καβάφη, μάθετε για τη βιωσιμότητα στη μόδα και για τον ρόλο της τεχνολογίας σε μια διάφανη αλυσίδα εφοδιασμού μέσα από το Crafting the Future, και δείτε πόσο επίκαιρη παραμένει η Ελληνική Νομαρχία μέσα από τη διάλεξη της καθηγήτριας Ελένης Κουρμαντζή.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Μείνετε συντονισμένοι.