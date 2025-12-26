Ελεγχόμενη έκρηξη στην Κυψέλη ύστερα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου – Διακόπηκε η κυκλοφορία

Ύποπτο αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο, εντόπισε ένας περίοικος στην οδό Αμοργού στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολίτης ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές και να δρομολογηθεί η μετάβαση κλιμακίου του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.

Μάλιστα, σημειώθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στο αντικείμενο από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Λόγω των μέτρων ασφαλείας και των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου του αντικειμένου και δοθεί εκ νέου η κυκλοφορία σε κανονική ροή.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Πατησίων και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της οδού Ανάφης έως το ύψος της οδού Πάρου.

