Βαρκελώνη: Εκατοντάδες συμμετείχαν σε αγώνα κολύμβησης τα Χριστούγεννα – Αντίστοιχος αγώνας στο Ντέβον κατέληξε σε τραγωδία

Εκατοντάδες άνθρωποι ντυμένοι με χριστουγεννιάτικες στολές συμμετείχαν ανήμερα των Χριστουγέννων στο 116ο Αγώνα Κολύμβησης «Copa Nadal» (Κύπελλο Χριστουγέννων) στο λιμάνι της Βαρκελώνης συνδυάζοντας τον αθλητισμό, την ιστορία και το εορταστικό πνεύμα.
Γνωστή ως Κύπελλο Χριστουγέννων, η εκδήλωση αποτελεί βασικό στοιχείο των γιορτών και είναι ο παλαιότερος αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας στην Ισπανία.
Διοργανώνεται από την Κολυμβητική Λέσχη Βαρκελώνης (CNB) και πραγματοποιείται από το 1908.
Οι συμμετέχοντες ακολουθούν μια διαδρομή 200 μέτρων, με στροφή σε μια σημαδούρα στο σημείο των 100 μέτρων, ξεκινώντας και τερματίζοντας κοντά στο άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου.
Στην εκδήλωση που συνδυάζει τον αθλητισμό, την αλληλεγγύη και το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων, αθλητές, οι οικογένειές τους και τολμηροί κάτοικοι της ισπανικής πόλης συναντώνται σε μια μοναδική ατμόσφαιρα, γεμάτη ενέργεια, συγκίνηση και ενθουσιασμό.
Οι νικητές λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο 250 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση του φετινού αγώνα οι κολυμβητές που έπεσαν στα παγωμένα νερά έσπευσαν να ζεσταθούν με ροφήματα.
Την ίδια ώρα, στο Ντέβον της Μεγάλης Βρετανίας αντίστοιχος αγώνας κατέληξε σε τραγωδία, καθώς συμμετέχοντες που έπεσαν στα νερά παρασύρθηκαν από τα ορμητικά κύματα, με αποτέλεσμα δύο άτομα να αγνοούνται.
Οι Αρχές ανέφεραν ότι αρκετοί κολυμβητές βγήκαν με ασφάλεια στην ακτή και τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, ενώ κάποιοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι δύο αγνοούμενοι, ηλικίας περίπου 40 και 60 ετών, δεν εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων ομάδες της ακτοφυλακής, ελικόπτερα και αστυνομικές μονάδες, που συντόνισαν τις προσπάθειες σε ξηρά και θάλασσα.
Οι βρετανικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τις καιρικές συνθήκες και κυρίως για την θερμοκρασία του νερού, μετά την τραγωδία στο Ντέβον.
