Βαρκελώνη: Εκατοντάδες συμμετείχαν σε αγώνα κολύμβησης τα Χριστούγεννα – Αντίστοιχος αγώνας στο Ντέβον κατέληξε σε τραγωδία

Εκατοντάδες άνθρωποι ντυμένοι με χριστουγεννιάτικες στολές συμμετείχαν ανήμερα των Χριστουγέννων στο 116ο Αγώνα Κολύμβησης «Copa Nadal» (Κύπελλο Χριστουγέννων) στο λιμάνι της Βαρκελώνης συνδυάζοντας τον αθλητισμό, την ιστορία και το εορταστικό πνεύμα.

Swimmers jump in the water during the 115th 'Nadal Cup' swimming race at the port of Barcelona, Spain, 25 December 2025. 📷 EPA/EFE/Enric Fontcuberta#epaimages #christmas #barcelona #nadalcup pic.twitter.com/QkadJSRcXQ December 26, 2024

Γνωστή ως Κύπελλο Χριστουγέννων, η εκδήλωση αποτελεί βασικό στοιχείο των γιορτών και είναι ο παλαιότερος αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας στην Ισπανία.

#Barcelona, #Spain

Participants in #Santa costumes jump into the water during the 116th edition of the Copa Nadal (#Christmas Cup) #swimming race in Port Vell pic.twitter.com/2ud4Flcacr — Hans Solo (@thandojo) December 26, 2025

Διοργανώνεται από την Κολυμβητική Λέσχη Βαρκελώνης (CNB) και πραγματοποιείται από το 1908.

Οι συμμετέχοντες ακολουθούν μια διαδρομή 200 μέτρων, με στροφή σε μια σημαδούρα στο σημείο των 100 μέτρων, ξεκινώντας και τερματίζοντας κοντά στο άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου.

A person dressed as Santa Claus jumps into the Mediterranean Sea during the Copa Nadal (Christmas Cup) swimming race in Barcelona, Spain.



via Reuters#picturestory #SantaClaus #MediterraneanSea #Barcelona #Spain pic.twitter.com/bYX7dH6iDC — Picture Story (@PictureStorry) December 26, 2025

Στην εκδήλωση που συνδυάζει τον αθλητισμό, την αλληλεγγύη και το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων, αθλητές, οι οικογένειές τους και τολμηροί κάτοικοι της ισπανικής πόλης συναντώνται σε μια μοναδική ατμόσφαιρα, γεμάτη ενέργεια, συγκίνηση και ενθουσιασμό.

Οι νικητές λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο 250 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση του φετινού αγώνα οι κολυμβητές που έπεσαν στα παγωμένα νερά έσπευσαν να ζεσταθούν με ροφήματα.

Βρετανία – Ντέβον: Δύο αγνοούμενοι μετά από αγώνα κολύμβησης τα Χριστούγεννα

Την ίδια ώρα, στο Ντέβον της Μεγάλης Βρετανίας αντίστοιχος αγώνας κατέληξε σε τραγωδία, καθώς συμμετέχοντες που έπεσαν στα νερά παρασύρθηκαν από τα ορμητικά κύματα, με αποτέλεσμα δύο άτομα να αγνοούνται.

Celebration quickly turned to tragedy.



Two men remain missing after a Christmas Day sea swim, prompting authorities to issue a warning.



Coastguard and RNLI searches were stood down by 5 pm without success. Video: Gary Thurrston



📍Budleigh Salterton, Devon, England. pic.twitter.com/nisdelzTAj — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 26, 2025

Οι Αρχές ανέφεραν ότι αρκετοί κολυμβητές βγήκαν με ασφάλεια στην ακτή και τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, ενώ κάποιοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι δύο αγνοούμενοι, ηλικίας περίπου 40 και 60 ετών, δεν εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων ομάδες της ακτοφυλακής, ελικόπτερα και αστυνομικές μονάδες, που συντόνισαν τις προσπάθειες σε ξηρά και θάλασσα.

Police in Devon have warned against sea swimming after two men went missing in the water and as a cold health alert remains in place for parts of the UK.



🔗 https://t.co/owu2F2SJaS pic.twitter.com/Ba1A6Jf9oX — Sky News (@SkyNews) December 26, 2025

Οι βρετανικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τις καιρικές συνθήκες και κυρίως για την θερμοκρασία του νερού, μετά την τραγωδία στο Ντέβον.

Flowers are being left near to where two swimmers got info difficulty during a Christmas Day swim in Budleigh Salterton

More here from @DC_Police https://t.co/jdvnMd02ZS pic.twitter.com/OREOp0Gtfk — Greatest Hits Radio Devon News (@GHRDevon) December 26, 2025

Διαβάστε επίσης:

Συρία: Έκρηξη σε τζαμί, τουλάχιστον 8 νεκροί και 21 τραυματίες- Σουνητική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

Καζακστάν: Το ντριφτ με το Lada διέλυσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Το αυτοκίνητο… δεν έπαθε τίποτα (Video)

Γάζα: Η Γερμανία βγάζει και πάλι την ουρά της απέξω – Δεν συμμετέχει στην ειρηνευτική δύναμη, θέλει όμως ρόλο στην… ανοικοδόμηση