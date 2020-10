Νέες παίκτριες στο My Style Rocks: Η 60χρονη αεροσυνοδός και η 27χρονη θεολόγος (Photos)

Δύο νέα πρόσωπα θα κάνουν την εμφάνισή τους στο «My Style Rocks».

Πρόκειται για την 60χρονη Άρτεμις Καραβουσιάνη και την 27χρονη Χριστίνα Κεφαλά.

Άρτεμις Καραβουσιάνη, 60 ετών, Αθήνα

Ζει στην Αθήνα και για 17 χρόνια «πετούσε» στα σύννεφα καθώς ήταν αεροσυνοδός. Της αρέσει ο χορός, το θέατρο και το διάβασμα. Τον τελευταίο καιρό παρακολουθεί μαθήματα αργεντίνικου τάνγκο και δυναμικού μπαλέτου, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε και μποξ! Παράλληλα, ασχολείται και με το ερασιτεχνικό θέατρο. Επισημαίνει ότι στα 60 της αισθάνεται καλύτερα από ποτέ. Η μόδα είναι ένα... «μικρόβιο» που υπάρχει μέσα της από τότε που ήταν μικρή και το στιλ που την χαρακτηρίζει είναι το mix and match. Δήλωσε συμμετοχή στο My Style Rocks γιατί θέλει να περάσει ένα μήνυμα. Θέλει να πει σε όλες τις γυναίκες της ηλικίας της πως όταν μεγαλώνουν δεν γίνονται ξαφνικά αόρατες. «Η μόδα δεν έχει ηλικία και κάθε μέρα πρέπει να αισθανόμαστε όμορφες» λέει χαρακτηριστικά. Αυτός είναι και ο στόχος της στο My Style Rocks. Να δώσει δύναμη στις λίγο μεγαλύτερες γυναίκες και να τους προτείνει έξυπνες και στιλάτες ιδέες για το καθημερινό τους look.

Χριστίνα Κεφαλά, 27 ετών, Αθήνα

Έχει σπουδάσει Θεολογία, αλλά η μόδα είναι ένας χώρος που υπεραγαπά και δουλεύει για αυτόν τα τελευταία χρόνια, ως φωτομοντέλο. Tο My Style Rocks θέλει να γίνει για εκείνη ένα μικρό σχολείο που θα τη βοηθήσει να εξελιχθεί προσωπικά αλλά και επαγγελματικά. Όπως δηλώνει, τα παιδικά της χρόνια ήταν δύσκολα επειδή η οικογένεια της ήταν «στριμωγμένη» οικονομικά. Στα 25 της αποφάσισε να μείνει μόνη της. Για να τα καταφέρει χρειάστηκε να κάνει τρεις δουλειές και ακόμα παλεύει για να σταθεί γερά στα πόδια της. Της αρέσει πολύ η γυμναστική, ενώ χαρακτηρίζει τον εαυτό της, πεισματάρη και αντιδραστικό. Δεν φοβάται την αρνητική κριτική γιατί θεωρεί πως θα την εξελίξει ως προσωπικότητα. Το «μότο» της είναι «ζήσε την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία» και στόχος της είναι να φτάσει μέχρι τον τελικό του My Style Rocks.