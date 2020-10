HΠΑ-Πόρτλαντ: «Ζώα» αποκάλεσε ο Τραμπ τους διαδηλωτές που γκρέμισαν τα αγάλματα των Λίνκολν και Ρούζβελτ (Videos)

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε ζώα» τους διαδηλωτές που ευθύνονται για το γκρέμισμα δύο αγαλμάτων των Ρούσβελτ και Λίνκολν στο Πόρτλαντ την περασμένη Κυριακή, την πόλη στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες που συγκλονίζεται σχεδόν καθημερινά από διαδηλώσεις από τα μέσα Μαΐου. Μάλιστα απαίτησε να μπουν στη φυλακή όσοι εμπλέκονται στην επιχείρηση-γκρέμισμα.

«Βάλτε αυτά τα ζώα στη φυλακή αμέσως. Η Ριζοσπαστική Αριστερά δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο από το να επωφελείται από την "πολιτική διαχείριση" ηλιθίων. Αυτό είναι ο Μπάιντεν!», γράφει ο Τραμπ σε μήνυμα που ανήρτησε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Twitter, αντιδρώντας στις ταραχές που σημειώθηκαν την Κυριακή το βράδυ στο Πόρτλαντ, στο Όρεγκον. Η πόλη αυτή και η πολιτεία κυβερνώνται από τους αντιπάλους του, τους Δημοκρατικούς.

After tearing down century-old bronze statues of Lincoln & Roosevelt, antifa built their own statue in downtown Portland. They say it is an elk. The previous bronze elk statue was set on fire & severely damaged by antifa during the summer rioting. pic.twitter.com/9rie7j48dQ