Ευρωπαϊκό «χαστούκι» στην Αθήνα για εμπάργκο όπλων και τελεσίγραφο σε Τουρκία

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής και παρ’ ότι στο κείμενο συμπερασμάτων σημειώνεται ότι η EE καλεί την Τουρκία να εργαστεί για τη μείωση των εντάσεων με συνέπεια και συστηματικά και υπογραμμίζεται ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά σε κυρώσεις, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ίσως βρίσκεται σε ό,τι περιελάβανε το προσχέδιο, αλλά αφαιρέθηκε στο τελικό κείμενο.

Το θέμα της Τουρκίας δεν επρόκειτο να συζητηθεί, όπως είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

«Δεν ήταν στην ημερησία διάταξη» είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης και συνέχισε: «Επιμείναμε εγώ και ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Ζητήσαμε ρητή αναφορά που να καταδεικνύει έντονη αποδοκιμασία της ΕΕ για τις νέες μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας. Συμφώνησαν τελικά οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων σε αυτές τις διατυπώσεις. Υπάρχει ρητή αναφορά να σεβαστεί τα ψηφίσματα η Τουρκία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κάλεσε την Τουρκία να αντιστρέψει αυτές τις ενέργειες και ανέφερε ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις».

«Όταν συζητήσαμε εκτενώς το θέμα της Τουρκίας στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής έπρεπε να διανύσουμε δρόμο για να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους», συνέχισε ο Κυρ. Μητσοτάκης. «Μετά από κάθε συνεδρίαση διανύουμε ακόμα δρόμο. Τα συμπεράσματα που επαναβεβαιώθηκαν σήμερα στην παράγραφο 21, λένε ξεκάθαρα, θέτουν ξεκάθαρη χρονική περίοδο που θα αξιολογηθεί η συμπεριφορά της Τουρκίας το Δεκέμβριο».

«Αυτές οι ενέργειες και τα όπλα που έχει η Ευρώπη στη διάθεσή της περιγράφονται με σαφήνεια» ανέφερε ο πρωθυπουργός και εξήγησε: «Υπενθύμισα ότι σε προηγούμενες αποφάσεις Ευρωπαϊκών Συμβουλίων σχετικά με τουρκική προκλητικότητα στη Συρία, υπήρξαν αποφάσεις σχετικά με εμπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία. Η καλύτερη έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης θα ήταν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που να μην επιτρέπεται πώληση όπλων στην Τουρκία. Έθιξα το θέμα στο ευρωπαϊκό συμβούλιο. Νομίζω ότι η θέση μου έγινε απολύτως κατανοητή. Θύμισα ότι άλλες χώρες που δεν ανήκουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια πήραν απόφαση να μην πουλήσουν αεροσκάφη στην Τουρκία, όπως οι ΗΠΑ».

Δηλαδή, ο πρωθυπουργός έθεσε ζήτημα για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, συζητήθηκε το θέμα και όπως μεταδίδει το Politico, που επικαλείται διπλωμάτες, σε ένα πρώτο draft αναφέρονταν ότι «η ΕΕ επαναλαμβάνει τη δέσμευση όλων των κρατών μελών της για ισχυρές εθνικές θέσεις αναφορικά με τις πολιτικές εξαγωγής όπλων στην Τουρκία», αλλά στο τελικό κείμενο δεν υπάρχει ούτε αυτο το σημείο, ούτε φυσικά το γερμανικό τελεσίγραφο της... πλάκας, το οποίο έδινε μια εβδομάδα προθεσμία για την αποχώρηση του Oruç Reis από τα ελληνικά ύδατα.

Αντ' αυτού το τελικό κείμενο «μαλάκωσε», όπως φαίνεται από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις δηλώσεις των ηγετών, παρά την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας.

«Λυπηρά» και «αχρείαστα» χαρακτήρισε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ τα «πρόσφατα μονομερή μέτρα» της Τουρκίας, τα οποία, όπως είπε, προκαλούν και «αυξάνουν και πάλι την ένταση, αντί να την μειώνουν». Παρέπεμψε στα Συμπεράσματα της προηγούμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τόνισε ότι η ανάπτυξη της σχέσης ΕΕ- Τουρκίας είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών.

«Παραπέμψαμε για άλλη μία φορά στα Συμπεράσματα πριν από 14 μέρες. Αλλά ήμασταν σύμφωνοι ότι τα πρόσφατα μονομερή μέτρα της Τουρκίας, τα οποία βεβαίως και προκαλούν, αυξάνουν και πάλι την ένταση αντί να την μειώνουν- και το βρίσκω αυτό πολύ λυπηρό, αλλά και αχρείαστο», τόνισε η Γερμανίδα καγκελάριος κατά την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι «πρέπει να εργαστούμε επί των θετικών πτυχών της ατζέντας μας». «Μας είναι σημαντικό να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί με την Τουρκία τον δρόμο που έχουμε σχεδιάσει, γιατί η περαιτέρω ανάπτυξη της σχέσης ΕΕ- Τουρκίας είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών -και της ΕΕ, και θέλω αυτό να το υπογραμμίσω, αλλά και της Τουρκίας», κατέληξε η κ. Μέρκελ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η τελευταία σύνοδος κορυφής της ΕΕ επανέλαβε την υποστήριξη της ΕΕ προς την Κύπρο και την Ελλάδα ενώ παράλληλα εξέφρασε και πάλι την προθυμία της να μιλήσει με την Τουρκία σχετικά με «διαφιλονικούμενες» θαλάσσιες εκτάσεις στη Μεσόγειο.

Ο Μακρόν πρόσθεσε επίσης σήμερα πως η ΕΕ εξακολουθεί να επιδιώκει μια κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν στις συγκρούσεις ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κατά τη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, επέκρινε την επανάληψη των τουρκικών ερευνών για φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο καταγγέλλοντας «προκλήσεις». «Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απόφαση της Τουρκίας να στείλει ένα ερευνητικό πλοίο σε «διαφιλονικούμενα ύδατα» στη Μεσόγειο», δήλωσε ο Μισέλ, επαναλαμβάνοντας ότι η ΕΕ θα εξετάσει τις επιλογές της τον Δεκέμβριο.

Ερωτηθείς σχετικά με το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισήμανε ότι η ΕΕ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις «στενά, ημέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται περισσότερο».

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μισέλ σημείωσε ότι «συμφωνήσαμε να συζητήσουμε ξανά το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, θα ήθελα να ακολουθήσουμε αυτήν την προσέγγιση. Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να ενημερωθούμε από τους ηγέτες για τις εξελίξεις και να έχουμε μία σύντομη συζήτηση. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στενά, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται περισσότερο».

