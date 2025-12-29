Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; – Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η ψηφιακή άδεια οδήγησης στο Gov.gr Wallet ισχύει κανονικά εντός Ελλάδας. Δες τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ και πώς τη δείχνεις σωστά.
Οι γιορτές έχουν κάνει τις αρχές να δουλεύουν με «ξέφρενους» ρυθμούς, με τα μπλόκα να βρίσκονται κυριολεκτικά παντού. Τι γίνεται όμως όταν σου ζητήσουν το δίπλωμα; Επιτρέπεται να δείξεις το ψηφιακό μέσω κινητού ή θα βρεις το μπελά σου;
Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), το πλαίσιο είναι απολύτως σαφές: ο οδηγός οφείλει να φέρει άδεια οδήγησης σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Δηλαδή, η επίδειξη από το κινητό επιτρέπεται κανονικά, αρκεί να γίνεται με τον προβλεπόμενο τρόπο. Το παραπάνω ρητά αναφέρεται στο Άρθρο 103 του νέου ΚΟΚ («ο οδηγός φέρει τη νόμιμη άδεια οδήγησης σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή»).
Η ψηφιακή άδεια οδήγησης εκδίδεται και αποθηκεύεται στο Gov.gr Wallet, την επίσημη εφαρμογή του Δημοσίου για ψηφιακά πιστοποιητικά. Έχει την ίδια ισχύ με το έντυπο έγγραφο εντός Ελλάδας· για διεθνή ταξίδια χρησιμοποιείται το φυσικό δίπλωμα.
Η δυνατότητα ψηφιακής επίδειξης εξακολουθεί να ισχύει. Το νέο πλαίσιο απλώς την κατονομάζει ρητά μέσα στον ΚΟΚ, τερματίζοντας κάθε αμφιβολία για το αν η άδεια πρέπει να είναι μόνο έντυπη.
Αν δεν φέρεις τα απαιτούμενα έγγραφα ή δεν τα επιδείξεις με τον προβλεπόμενο τρόπο (π.χ. όχι μέσω Wallet), επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις που προβλέπει ο ΚΟΚ για την περίπτωση μη επίδειξης/μη κατοχής. Το πρακτικό συμπέρασμα: έχε πάντα πρόσβαση στο Wallet (μπαταρία/δεδομένα) ή το έντυπο δίπλωμα μαζί σου. (Οι ειδικές διατάξεις-ποσά ανήκουν στον ΚΟΚ και τα συνοδευτικά του κείμενα.)
Χωρίς σήμα/δεδομένα; Συνήθως ο έλεγχος μπορεί να γίνει και offline στην οθόνη σου (οπτικά στοιχεία), αλλά για ηλεκτρονική επαλήθευση ενδέχεται να χρειαστούν δεδομένα. Φρόντισε για μπαταρία/σύνδεση ή φέρε έντυπο ως εναλλακτική.
Ισχύει στο εξωτερικό; Όχι. Για ταξίδια εκτός Ελλάδας χρησιμοποίησε το έντυπο δίπλωμα.
