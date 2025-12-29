Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; – Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

Η ψηφιακή άδεια οδήγησης στο Gov.gr Wallet ισχύει κανονικά εντός Ελλάδας. Δες τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ και πώς τη δείχνεις σωστά.

Οι γιορτές έχουν κάνει τις αρχές να δουλεύουν με «ξέφρενους» ρυθμούς, με τα μπλόκα να βρίσκονται κυριολεκτικά παντού. Τι γίνεται όμως όταν σου ζητήσουν το δίπλωμα; Επιτρέπεται να δείξεις το ψηφιακό μέσω κινητού ή θα βρεις το μπελά σου;

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), το πλαίσιο είναι απολύτως σαφές: ο οδηγός οφείλει να φέρει άδεια οδήγησης σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Δηλαδή, η επίδειξη από το κινητό επιτρέπεται κανονικά, αρκεί να γίνεται με τον προβλεπόμενο τρόπο. Το παραπάνω ρητά αναφέρεται στο Άρθρο 103 του νέου ΚΟΚ («ο οδηγός φέρει τη νόμιμη άδεια οδήγησης σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή»).

Πού «ζει» νόμιμα η ψηφιακή άδεια

Η ψηφιακή άδεια οδήγησης εκδίδεται και αποθηκεύεται στο Gov.gr Wallet, την επίσημη εφαρμογή του Δημοσίου για ψηφιακά πιστοποιητικά. Έχει την ίδια ισχύ με το έντυπο έγγραφο εντός Ελλάδας· για διεθνή ταξίδια χρησιμοποιείται το φυσικό δίπλωμα.

Πώς την δείχνεις σωστά σε έλεγχο

Άνοιξε το Gov.gr Wallet και επίλεξε «Άδεια οδήγησης» .

το Gov.gr Wallet και επίλεξε . Επίδειξε την οθόνη με το ζωντανό QR/animation, ώστε ο αστυνομικός να μπορεί να επαληθεύσει ηλεκτρονικά την εγκυρότητα.

την οθόνη με το ζωντανό QR/animation, ώστε ο αστυνομικός να μπορεί να την εγκυρότητα. Μην χρησιμοποιείς screenshots ή άλλες εφαρμογές/φωτοθήκη· δεν γίνονται δεκτά γιατί δεν επιτρέπουν επαλήθευση ταυτότητας/εγκυρότητας. (Η ισχύς και ο τρόπος επίδειξης τεκμηριώνονται από τα επίσημα εγχειρίδια/οδηγούς του gov.gr Wallet.)

Τι δεν έχει αλλάξει με τον νέο ΚΟΚ

Η δυνατότητα ψηφιακής επίδειξης εξακολουθεί να ισχύει. Το νέο πλαίσιο απλώς την κατονομάζει ρητά μέσα στον ΚΟΚ, τερματίζοντας κάθε αμφιβολία για το αν η άδεια πρέπει να είναι μόνο έντυπη.

Πρόστιμα/κυρώσεις αν δεν επιδείξεις σωστά

Αν δεν φέρεις τα απαιτούμενα έγγραφα ή δεν τα επιδείξεις με τον προβλεπόμενο τρόπο (π.χ. όχι μέσω Wallet), επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις που προβλέπει ο ΚΟΚ για την περίπτωση μη επίδειξης/μη κατοχής. Το πρακτικό συμπέρασμα: έχε πάντα πρόσβαση στο Wallet (μπαταρία/δεδομένα) ή το έντυπο δίπλωμα μαζί σου. (Οι ειδικές διατάξεις-ποσά ανήκουν στον ΚΟΚ και τα συνοδευτικά του κείμενα.)

Συχνές απορίες

Χωρίς σήμα/δεδομένα; Συνήθως ο έλεγχος μπορεί να γίνει και offline στην οθόνη σου (οπτικά στοιχεία), αλλά για ηλεκτρονική επαλήθευση ενδέχεται να χρειαστούν δεδομένα. Φρόντισε για μπαταρία/σύνδεση ή φέρε έντυπο ως εναλλακτική.

Ισχύει στο εξωτερικό; Όχι. Για ταξίδια εκτός Ελλάδας χρησιμοποίησε το έντυπο δίπλωμα.

Τι κρατάμε;

Επιτρέπεται να δείξεις το δίπλωμα από το κινητό : ο νέος ΚΟΚ (Άρθρο 103) αναφέρει ρητά έντυπη ή ψηφιακή μορφή .

: ο νέος ΚΟΚ (Άρθρο 103) αναφέρει ρητά . Μόνο μέσω Gov.gr Wallet : όχι screenshots/άλλες εφαρμογές.

: screenshots/άλλες εφαρμογές. Πάντα έτοιμος για έλεγχο: κράτα μπαταρία/δεδομένα ή το έντυπο δίπλωμα ως εφεδρεία.

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Toyota Yaris Cross: 5 λόγοι που πουλούσε 30 αυτοκίνητα τη μέρα για όλο το Νοέμβριο στην Ελλάδα

Χιονοδρομικά και χειμερινοί προορισμοί – Ο νόμος σχετικά με τις αλυσίδες στο αυτοκίνητο

Το πρόστιμο που έγινε 30 φορές ακριβότερο με τον νέο ΚΟΚ – Ξεκινά από 1.200 ευρώ