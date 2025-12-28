search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:30
28.12.2025 18:46

Toyota Yaris Cross: 5 λόγοι που πουλούσε 30 αυτοκίνητα τη μέρα για όλο το Νοέμβριο στην Ελλάδα

28.12.2025 18:46
yaris

Η επιτυχία του Toyota Yaris Cross δεν είναι ούτε τυχαία ούτε συγκυριακή. Με πάνω από 900 ταξινομήσεις μόνο τον Νοέμβριο, δηλαδή περίπου 30 αυτοκίνητα τη μέρα, το μικρό SUV της Toyota συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί είναι το απόλυτο best-seller της ελληνικής αγοράς.

Συνδυάζει τη γνώριμη υβριδική τεχνολογία της μάρκας με την ευκολία ενός compact SUV, προσφέροντας ένα σύνολο που απαντά σε όλες τις ανάγκες του μέσου Έλληνα οδηγού: οικονομία, ασφάλεια, αξιοπιστία και κύρος.

1. Η υβριδική τεχνολογία που έχει αποδείξει την αξία της

Η Toyota γνωρίζει όσο καμία άλλη το υβριδικό σύστημα. Το Yaris Cross χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα και τεχνολογία με το Yaris, αλλά την προσαρμόζει στις απαιτήσεις ενός SUV. Ο κινητήρας 1.5 Hybrid Dynamic Force συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα για συνολική ισχύ 116 ή 130 ίππων, προσφέροντας ομαλή λειτουργία και κατανάλωση που μπορεί να πέσει ακόμη και κάτω από 4,5 lt/100 km στην πόλη. Το πιο σημαντικό όμως είναι η αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει: κινείσαι αποκλειστικά ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες, χωρίς φόρτιση ή άγχος αυτονομίας, με τη σιγουριά μιας τεχνολογίας που έχει δοκιμαστεί για πάνω από δύο δεκαετίες.

2. SUV χαρακτήρας με πραγματική πρακτικότητα

Η αγορά ζητά SUV, αλλά το Yaris Cross δεν περιορίζεται στο σχήμα. Με απόσταση από το έδαφος 17 cmψηλή θέση οδήγησης και χώρο 390 λίτρων στο πορτμπαγκάζ, καλύπτει ιδανικά τις ανάγκες μιας οικογένειας ή ενός ενεργού οδηγού που κινείται εντός και εκτός πόλης. Η ποιότητα κύλισης είναι σταθερή, το πλαίσιο GA-B δίνει στιβαρότητα και η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να απορροφά αποτελεσματικά τις ελληνικές ανωμαλίες. Σε εκδόσεις με AWD-i, το Yaris Cross προσφέρει και τετρακίνηση, με ηλεκτρικό πίσω μοτέρ που παρεμβαίνει όταν χρειάζεται επιπλέον πρόσφυση. Δεν είναι off-roader, αλλά είναι το πιο ικανό μικρό SUV εκτός δρόμου που μπορείς να αγοράσεις σήμερα στην κατηγορία του.

Η συνέχεια στο autotypos.

Χιονοδρομικά και χειμερινοί προορισμοί – Ο νόμος σχετικά με τις αλυσίδες στο αυτοκίνητο

Το πρόστιμο που έγινε 30 φορές ακριβότερο με τον νέο ΚΟΚ – Ξεκινά από 1.200 ευρώ

Το μικρό πόλης που ξεπούλησε το Νοέμβριο στην Ελλάδα – Έδινε 4 αυτοκίνητα τη μέρα

