28.12.2025 17:01

Χιονοδρομικά και χειμερινοί προορισμοί – Ο νόμος σχετικά με τις αλυσίδες στο αυτοκίνητο

28.12.2025 17:01
alysides new

Χιονοδρομικά και χειμερινοί προορισμοί  έχουν την τιμητική τους αυτό το διάστημα. Τι γίνεται όμως με τις αλυσίδες; Είστε υποχρωμένοι να τις «κουβαλάτε» στο αυτοκίνητο και μπορεί να σας βεβαιωθεί πρόστιμο αν διαπιστωθεί ότι δεν τις έχετε σε έναν έλεγχό;

Όλα ξεκινάνε από ένα μπέρδεμα…

Κάθε φθινόπωρο, με την αλλαγή του καιρού, επανέρχεται το ερώτημα: είναι υποχρεωμένοι οι οδηγοί να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου; Κινδυνεύουν με πρόστιμο όσοι δεν τις κουβαλούν μαζί τους; Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε το 2022, έχει δημιουργήσει αρκετή σύγχυση και αξίζει να δούμε τι πραγματικά ισχύει.

Τι ορίζει το ΦΕΚ

Η Υπουργική Απόφαση Δ30/Δ5α/73567/2022 (ΦΕΚ Β΄ 1144/14-3-2022) προβλέπει ότι τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ισοδύναμα μέσα, όπως χιονοκουβέρτες ή «αράχνες», κατά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Ο σκοπός της ρύθμισης είναι η ασφαλής κυκλοφορία σε οδικό δίκτυο που καλύπτεται από χιόνι ή πάγο.

Αν διαβάσει όμως κανείς το κείμενο απομονωμένα, μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για μια καθολική υποχρέωση: ότι δηλαδή κάθε οδηγός, σε όλη την επικράτεια, είναι αναγκασμένος να κουβαλά αλυσίδες στο πορτμπαγκάζ του για επτά μήνες τον χρόνο, ανεξάρτητα από τον καιρό.

Η συνέχεια στο autotypos.

Το πρόστιμο που έγινε 30 φορές ακριβότερο με τον νέο ΚΟΚ – Ξεκινά από 1.200 ευρώ

Το μικρό πόλης που ξεπούλησε το Νοέμβριο στην Ελλάδα – Έδινε 4 αυτοκίνητα τη μέρα

Κλιματισμός στο αυτοκίνητο: Η κρυφή λειτουργία για να ζεσταίνεσαι χωρίς να τον ανάψεις

