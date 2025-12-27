Κλιματισμός στο αυτοκίνητο: Η κρυφή λειτουργία για να ζεσταίνεσαι χωρίς να τον ανάψεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ζέστη στην καμπίνα του αυτοκινήτου χωρίς να ανοίξεις κλιματισμό. Πώς δουλεύει η «παθητική» ροή αέρα και ποιες είναι οι ρυθμίσεις που χρειάζεται να ξέρεις;
Ακόμα και όταν έχεις σβηστό το A/C ή τον κλιματισμό, τα περισσότερα αυτοκίνητα με ανοιχτή εισαγωγή φρέσκου αέρα (χωρίς ανακύκλωση) επιτρέπουν να περνά αέρας από τους αεραγωγούς με την κίνηση του οχήματος (παθητικά) ή με ελάχιστη βοήθεια από τον ανεμιστήρα.
Ο αέρας αυτός περνά από τον θερμαντήρα (heater core) και βγαίνει με βάση τη θερμοκρασία που είχες ρυθμίσει πριν το σβήσεις. Έτσι:
Σημαντικό: μιλάμε για θερμικά οχήματα (βενζίνη/ντίζελ/υβριδικά). Σε EV με αντλία θερμότητας ή σε ορισμένα νεότερα συστήματα όπου το «OFF» κλείνει ηλεκτρικά τις πεταλούδες αέρα, η συμπεριφορά μπορεί να διαφέρει.
Στις περισσότερες αστικές περιοχές της Ελλάδος η χειμωνιάτικη θερμοκρασία κατά μέσο όρο είναι 5–10°C. Με ζεστό κινητήρα και σωστή ρύθμιση, το σύστημα ζεσταίνει επαρκώς τον εισερχόμενο αέρα ώστε να νιώθεις άνετα στην πόλη ή σε προαστιακή κίνηση – χωρίς το ενεργό A/C.
Δεν είναι «καλοριφέρ στο φουλ», αλλά κόβει την αίσθηση του κρύου και περιορίζει την κατανάλωση, αφού δεν δουλεύουν συμπιεστής A/C και ισχυρά στάδια του ανεμιστήρα.
Θα γλιτώσω καύσιμο;
Λίγο. Το κέρδος προκύπτει κυρίως από το ότι δεν δουλεύει ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας είναι χαμηλά ή κλειστός. Μην περιμένεις θαύματα, αλλά είναι πιο οικονομικό από το κανονικό θέρμανσης/αφύγρανσης.
Θαμπώνουν τα τζάμια;
Αν έχει υγρασία ή βρέχει, ναι, ειδικά με επιβάτες μέσα. Τότε γύρνα σε defrost και ενεργοποίησε A/C για λίγα λεπτά να «στεγνώσει» ο αέρας. Η ασφάλεια προέχει.
Χρειάζεται να πειράζω τη θερμοκρασία κάθε φορά;
Κράτησέ τη 22–24°C τον χειμώνα. Αν σε «χτυπά» κρύο, ανέβασε 1–2 κλίκ. Αν ζεσταίνεσαι, κατέβασε. Το σύστημα θυμάται τη ρύθμιση ακόμη κι αν είναι OFF.
Πηγή: autotypos
