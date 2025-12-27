search
27.12.2025 15:34

Κλιματισμός στο αυτοκίνητο: Η κρυφή λειτουργία για να ζεσταίνεσαι χωρίς να τον ανάψεις

27.12.2025 15:34
zesti

Ζέστη στην καμπίνα του αυτοκινήτου χωρίς να ανοίξεις κλιματισμό. Πώς δουλεύει η «παθητική» ροή αέρα και ποιες είναι οι ρυθμίσεις που χρειάζεται να ξέρεις;

Ακόμα και όταν έχεις σβηστό το A/C ή τον κλιματισμό, τα περισσότερα αυτοκίνητα με ανοιχτή εισαγωγή φρέσκου αέρα (χωρίς ανακύκλωση) επιτρέπουν να περνά αέρας από τους αεραγωγούς με την κίνηση του οχήματος (παθητικά) ή με ελάχιστη βοήθεια από τον ανεμιστήρα.
Ο αέρας αυτός περνά από τον θερμαντήρα (heater core) και βγαίνει με βάση τη θερμοκρασία που είχες ρυθμίσει πριν το σβήσεις. Έτσι:

  • Αν είχες ρυθμίσει χαμηλή θερμοκρασία (π.χ. 20–21°C), θα νιώθεις πιο δροσερό ρεύμα.
  • Αν είχες ρυθμίσει πιο υψηλή θερμοκρασία (π.χ. 22–24°C) και ο κινητήρας έχει ζεσταθεί, το ρεύμα θα βγαίνει θερμότερο, αρκετό για να «κόψει» το κρύο χωρίς να ανοίξεις κλιματισμό.

Σημαντικό: μιλάμε για θερμικά οχήματα (βενζίνη/ντίζελ/υβριδικά). Σε EV με αντλία θερμότητας ή σε ορισμένα νεότερα συστήματα όπου το «OFF» κλείνει ηλεκτρικά τις πεταλούδες αέρα, η συμπεριφορά μπορεί να διαφέρει.

Πώς το αξιοποιείς σωστά (βήμα-βήμα)

  1. Σβήσε το A/C και/ή βάλε το κλιματιστικό σε OFF.
  2. Βεβαιώσου ότι ΔΕΝ είναι ενεργή η ανακύκλωση (να γράφει fresh air).
  3. Ρύθμισε τη θερμοκρασία σε 22–24°C. Αυτό ρυθμίζει ώστε ο αέρας να περνά από τον θερμαντήρα.
  4. Κατεύθυνε τη ροή σε πόδια + πρόσωπο για πιο «ζεστή» αίσθηση.
  5. Αν χρειάζεται, βάλε τον ανεμιστήρα στο 1 (χαμηλό), αλλιώς άφησε την παθητική ροή να κάνει τη δουλειά πάνω από 40–50 km/h.
  6. Απέφυγε την ανακύκλωση: κρατά τον κρύο/υγρό αέρα μέσα και θαμπώνουν τα τζάμια.
  7. Σε υγρασία ή βροχή, άνοιξε ελαφρά ένα παράθυρο ή γύρισε προσωρινά σε defrost (και A/C αν θαμπώσει) για να καθαρίσουν τα κρύσταλλα.

Γιατί «δουλεύει» στον ελληνικό χειμώνα

Στις περισσότερες αστικές περιοχές της Ελλάδος η χειμωνιάτικη θερμοκρασία κατά μέσο όρο είναι 5–10°C. Με ζεστό κινητήρα και σωστή ρύθμιση, το σύστημα ζεσταίνει επαρκώς τον εισερχόμενο αέρα ώστε να νιώθεις άνετα στην πόλη ή σε προαστιακή κίνηση – χωρίς το ενεργό A/C.
Δεν είναι «καλοριφέρ στο φουλ», αλλά κόβει την αίσθηση του κρύου και περιορίζει την κατανάλωση, αφού δεν δουλεύουν συμπιεστής A/C και ισχυρά στάδια του ανεμιστήρα.

Πότε δεν θα σε καλύψει

  • Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (κοντά στο 0°C ή κάτω): η παθητική ροή δεν αρκεί.
  • Κρύος κινητήρας (τα πρώτα λεπτά): δεν υπάρχει ζεστός θερμαντήρας.
  • Υψηλά επίπεδα υγρασίας/βροχή: πιθανή θαμπάδα—χρειάζεται defrost και συχνά A/C για αφύγρανση.
  • Οχήματα όπου το «OFF» κλείνει τελείως τις πεταλούδες ή EV με διαφορετική αρχιτεκτονική HVAC.

Συχνές απορίες

Θα γλιτώσω καύσιμο;
Λίγο. Το κέρδος προκύπτει κυρίως από το ότι δεν δουλεύει ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας είναι χαμηλά ή κλειστός. Μην περιμένεις θαύματα, αλλά είναι πιο οικονομικό από το κανονικό θέρμανσης/αφύγρανσης.

Θαμπώνουν τα τζάμια;
Αν έχει υγρασία ή βρέχει, ναι, ειδικά με επιβάτες μέσα. Τότε γύρνα σε defrost και ενεργοποίησε A/C για λίγα λεπτά να «στεγνώσει» ο αέρας. Η ασφάλεια προέχει.

Χρειάζεται να πειράζω τη θερμοκρασία κάθε φορά;
Κράτησέ τη 22–24°C τον χειμώνα. Αν σε «χτυπά» κρύο, ανέβασε 1–2 κλίκ. Αν ζεσταίνεσαι, κατέβασε. Το σύστημα θυμάται τη ρύθμιση ακόμη κι αν είναι OFF.

Χρήσιμες πρακτικές

  • Συντήρησε το φίλτρο καμπίνας: φραγμένο φίλτρο = μικρή ροή αέρα και αυξημένες οσμές.
  • Ζέστανε πρώτα τον κινητήρα (2–3 km) πριν περιμένεις ζεστό ρεύμα.
  • Μην επιμένεις σε OFF αν βλέπεις θαμπάδες—defrost/A/C για καθαρά κρύσταλλα.
  • Σε μακρύ ταξίδι, λίγη παροχή ανεμιστήρα στο 1 κάνει πιο σταθερή τη θερμοκρασία που επιθυμείς στην καμπίνα.

Τι κρατάμε;

  • Ζεσταίνεσαι χωρίς A/C αξιοποιώντας φρέσκο αέρα (όχι ανακύκλωση) και θερμοκρασία 22–24°C.
  • Λειτουργεί καλύτερα με ζεστό κινητήρα και σε ήπιες χειμωνιάτικες θερμοκρασίες (5–10°C).
  • Όχι για ακραίο κρύο ή υγρασία—τότε defrost/A/C για ασφάλεια και ορατότητα.
  • Μικρό όφελος κατανάλωσης και περισσότερη άνεση στην καθημερινή οδήγηση.

Πηγή: autotypos

seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

mikroutsikos-antreas-new
LIFESTYLE

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

