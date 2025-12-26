«Κινούμαι ηλεκτρικά»: Επέκταση του προγράμματος για τρεις μήνες

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει ώθηση στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Γ’ Kύκλος», με το οποίο γίνεται επιδότηση για την αγορά μοντέλων τέτοιας τεχνολογία με ποσά ύψους έως 3.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα έληγε κανονικά στα τέλη του 2025, όμως το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε την επέκτασή του για τρεις μήνες, δηλαδή έως τις 31 Μαρτίου 2026. Στόχος είναι η εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι του προγράμματος εξαντληθούν νωρίτερα. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το σχετικό ΦΕΚ τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκήρυξης της δράσης.

Η εξάντληση του κονδυλίου των 57 εκατομμυρίων ευρώ δεν σηματοδοτεί αυτόματα τη διακοπή ως προς την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, αφού πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

