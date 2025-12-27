Το μικρό πόλης που ξεπούλησε το Νοέμβριο στην Ελλάδα – Έδινε 4 αυτοκίνητα τη μέρα

Η Ελλάδα μπορεί να μιλάει διαρκώς για αυτοκίνητα SUV, υβριδικά και νέες τεχνολογίες, όμως στο χαμηλότερο άκρο της συνεχίζει να κινείται με άλλους ρυθμούς.

Εκεί όπου το ζητούμενο παραμένει απλό: μικρό μέγεθος, χαμηλό κόστος και καθημερινή χρηστικότητα. Και τον Νοέμβριο, ένα μοντέλο ξεχώρισε ξεκάθαρα από τον ανταγωνισμό. Το Hyundai i10 ήταν το μικρό πόλης που ξεπούλησε, καταγράφοντας 124 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μήνα. Με απλά μαθηματικά, αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 4 αυτοκίνητα τη μέρα, ρυθμός που δεν περνά απαρατήρητος για την κατηγορία των city cars. Σε μια αγορά όπου οι επιλογές κάτω από τις 16.500 ευρώ περιορίζονται, το i10 απέδειξε ότι εξακολουθεί να αποτελεί σταθερή και δημοφιλή λύση.

Στο σύνολο της χρονιάς, το i10 έχει φτάσει τις 2.141 ταξινομήσεις, καταλαμβάνοντας περίπου το ένα τέταρτο του segment A. Μπροστά του βρίσκονται μόνο δύο μοντέλα με μακρά παρουσία και ισχυρό όνομα στην κατηγορία, το Picanto και το Panda, όμως σε επίπεδο μηνιαίας δυναμικής, ο Νοέμβριος ανήκε ξεκάθαρα στο Hyundai, με 124 ταξινομήσεις. Η επιτυχία αυτή δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας πρόσκαιρης συγκυρίας. Το i10 παραμένει εδώ και χρόνια μία από τις πιο ισορροπημένες προτάσεις της κατηγορίας. Δεν προσπαθεί να μπει σε λογική SUV, δεν επενδύει σε lifestyle αφήγημα και δεν υπόσχεται κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Ένα καθαρό αυτοκίνητο πόλης, σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση, με έμφαση στην ευκολία και στο χαμηλό κόστος.

