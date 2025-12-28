Το πρόστιμο που έγινε 30 φορές ακριβότερο με τον νέο ΚΟΚ – Ξεκινά από 1.200 ευρώ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα από τα σοβαρότερα αδικήματα του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αφορά την παρακώλυση της κυκλοφορίας σιδηροδρόμων – και πλέον, οι κυρώσεις για όσους αμελούν τον κίνδυνο είναι εξοντωτικές.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση προβλέπει πολλαπλάσια πρόστιμα, ποινικές συνέπειες και σκληρές διοικητικές κυρώσεις, ακόμη και για την πρώτη παράβαση.
Ο όρος αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου:
Μέχρι σήμερα, για την παρακώλυση σιδηροδρόμου ίσχυαν:
Πλέον, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 30 φορές (από το κατώτατο των 40 ευρώ που ίσχυε πριν), ενώ προβλέπονται και ποινικές ευθύνες για τους παραβάτες.
Οι ποινές γίνονται ακόμη πιο αυστηρές αν επαναληφθεί η παράβαση:
Οι ισόπεδες διαβάσεις σιδηροδρόμων είναι από τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Αμέτρητα ατυχήματα – πολλές φορές θανατηφόρα – έχουν καταγραφεί από οδηγούς που υποτίμησαν το ρίσκο.
Με τον νέο ΚΟΚ, το κράτος επιχειρεί να μηδενίσει την ανοχή σε τέτοιες παραβάσεις.
Αν νομίζατε πως η παραβίαση διάβασης τρένου είναι «μια μικρή παράβαση», ο νέος ΚΟΚ αποδεικνύει το αντίθετο.
Το πρόστιμο δεν είναι πια μέχρι 350 ευρώ, αλλά 1.200 ευρώ και άνω, με το φάσμα της ποινικής δίωξης να πλανάται πλέον πάνω από κάθε αμέλεια.
Οδηγείτε προσεκτικά και με σεβασμό – ειδικά όταν υπάρχουν ράγες και διαβάσεις.
Πηγή: autotypos
