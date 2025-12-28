search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:22
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 16:40

Το πρόστιμο που έγινε 30 φορές ακριβότερο με τον νέο ΚΟΚ – Ξεκινά από 1.200 ευρώ

28.12.2025 16:40
prostimo_troxaia_new

Ένα από τα σοβαρότερα αδικήματα του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αφορά την παρακώλυση της κυκλοφορίας σιδηροδρόμων – και πλέον, οι κυρώσεις για όσους αμελούν τον κίνδυνο είναι εξοντωτικές.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση προβλέπει πολλαπλάσια πρόστιμα, ποινικές συνέπειες και σκληρές διοικητικές κυρώσεις, ακόμη και για την πρώτη παράβαση.

Τι θεωρείται παρακώλυση κυκλοφορίας σιδηροδρόμων

Ο όρος αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου:

  • Οδηγοί σταθμεύουν σε ράγες ή κοντά σε διαβάσεις
  • Μπαίνουν σε ισόπεδες διαβάσεις ενώ υπάρχει σήμανση ή φραγμός
  • Περνούν παράνομα όταν η μπάρα είναι κατεβασμένη ή τα φώτα αναβοσβήνουν

Τι ίσχυε

Μέχρι σήμερα, για την παρακώλυση σιδηροδρόμου ίσχυαν:

  • Πρόστιμο από 40 έως 350 ευρώ
  • Αφαίρεση άδειας οδήγησης για έως 60 ημέρες
  • Αφαίρεση πινακίδων έως και 20 ημέρες

Τι αλλάζει με τον νέο ΚΟΚ

Πλέον, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 30 φορές (από το κατώτατο των 40 ευρώ που ίσχυε πριν), ενώ προβλέπονται και ποινικές ευθύνες για τους παραβάτες.

Πρώτη παράβαση:

  • Πρόστιμο: 1.200 ευρώ
  • Αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες
  • Φυλάκιση έως 5 έτη
  • Χρηματική ποινή 2.000 ευρώ

Τι ισχύει σε περίπτωση υποτροπής

Οι ποινές γίνονται ακόμη πιο αυστηρές αν επαναληφθεί η παράβαση:

Πρώτη υποτροπή:

  • Πρόστιμο: 2.000 ευρώ
  • Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 4 χρόνια

Δεύτερη υποτροπή:

  • Πρόστιμο: 4.000 ευρώ
  • Αφαίρεση άδειας για 8 χρόνια

Γιατί τόσο αυστηρές ποινές;

Οι ισόπεδες διαβάσεις σιδηροδρόμων είναι από τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Αμέτρητα ατυχήματα – πολλές φορές θανατηφόρα – έχουν καταγραφεί από οδηγούς που υποτίμησαν το ρίσκο.

Γιατί τόσο αυστηρές ποινές;

Οι ισόπεδες διαβάσεις σιδηροδρόμων είναι από τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Αμέτρητα ατυχήματα – πολλές φορές θανατηφόρα – έχουν καταγραφεί από οδηγούς που υποτίμησαν το ρίσκο.

Με τον νέο ΚΟΚ, το κράτος επιχειρεί να μηδενίσει την ανοχή σε τέτοιες παραβάσεις.

Αν νομίζατε πως η παραβίαση διάβασης τρένου είναι «μια μικρή παράβαση», ο νέος ΚΟΚ αποδεικνύει το αντίθετο.

Το πρόστιμο δεν είναι πια μέχρι 350 ευρώ, αλλά 1.200 ευρώ και άνω, με το φάσμα της ποινικής δίωξης να πλανάται πλέον πάνω από κάθε αμέλεια.

Οδηγείτε προσεκτικά και με σεβασμό – ειδικά όταν υπάρχουν ράγες και διαβάσεις.

Πηγή: autotypos

Διαβάστε επίσης:

Το μικρό πόλης που ξεπούλησε το Νοέμβριο στην Ελλάδα – Έδινε 4 αυτοκίνητα τη μέρα

Κλιματισμός στο αυτοκίνητο: Η κρυφή λειτουργία για να ζεσταίνεσαι χωρίς να τον ανάψεις

«Κινούμαι ηλεκτρικά»: Επέκταση του προγράμματος για τρεις μήνες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

bardot
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η κρυμμένη Μπριζίτ Μπαρντό

b_56393_2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Το Τεστ» του Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:19
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

1 / 3