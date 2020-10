ΗΠΑ: Με... κομποσκίνια ο Μπάιντεν και με χορευτικά λικνίσματα στη βροχή η Χάρις, μαζεύουν ψήφους από παντού (Video)

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, πολλές φορές έχει δηλώσει πως αυτό που τον έχει οδηγήσει να ξεπεράσει τις μεγαλύτερες δυσκολίες στη ζωή του ήταν η πίστη του. Στο πλαίσιο του προεκλογικού του αγώνα ένα από τα στοιχήματα που έχει βάλει είναι να πείσει τους καθολικούς ψηφοφόρους να τον φηφίσουν...

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μπάιντεν παρακολουθεί τη λειτουργία στη μικρή εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ στη συνοικία Ουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ όπου κατοικεί και όπως έχει εκμυστηρευθεί το 2017 δεν εγκαταλείπει ποτέ το κομποσκοίνι που είχε ο γιος του Μπο την ημέρα που πέθανε. Να θυμίσουμε πως ο γιος του Μπάιντεν έχασε την ζωή του το 2015 μετά από μάχη με τον καρκίνο και το 1972 έχασε την πρώτη του γυναίκα και την κόρη τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Αλλά και η εκλεκτή του Μπάιντεν για την αντιπροεδρία, Kαμάλα Χάρις, προσπαθεί μάλλον να κερδίσει το πιο νεανικό κοινό... και τους φαν του χορού. Έτσι προφανώς εξηγείται ότι σε εκδήλωση που βρέθηκε στο Jacksonville δεν δίστασε να χορέψει μέσα στην βροχή και να γίνει viral!

Kamala Harris is dancing in the Florida rain. pic.twitter.com/z2lxKMJ89e