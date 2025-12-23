Ο Ανεστίδης σηκώνει το γάντι: «Έχω γραμμένα τα τηλέφωνα όσων με έπαιρναν για να σπάσω τα μπλόκα»

Χτύπημα κάτω από τη μέση χαρακτήρισε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων από τον ΣΔΟΕ στο πλαίσιο ελέγχου για ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων. Ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής απείλησε να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των στελεχών της ΝΔ, που τον κάλεσαν για να σπάσει τα μπλόκα.

«Μέσα στο κινητό μου έχω τα ονόματα αυτών που μου λέγανε να σπάσω τα μπλόκα. Τα έχω τα ονόματα των ανθρώπων που μου έλεγαν να “σπάσω” τα μπλόκα. Όλοι οι αριθμοί είναι στο κινητό μου. Όταν με πήραν τηλέφωνο είχα την ιδέα να τους βάλω σε ανοιχτή ακρόαση και να ακούνε κι άλλοι τη συνομιλία και θα καταθέσουν αυτά τα άτομα. Δεν τους άρεσαν αυτά που τους είπα πήραν το “μαχαίρι” και “έπαιρναν κεφάλια“», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο OPEN.

Δεν υπάρχει καμία παρατυπία

O Κώστας Ανεστίδης τόνισε ότι είναι καθαρός. «Καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους αγρότες για την συμπαράσταση τους. Αυτό ήταν ένα χτύπημα κάτω από τη μέση για ευνόητους λόγους. Είμαι τόσο καθαρός στα ΟΣΔΕ μου, πήρα σήμερα από το 2020 μέχρι το 2025, έξι ΟΣΔΕ. Το 2019 δεν έχω πρόσβαση από το GOV γιατί είναι στο αρχείο. Σε όλα τα ΟΣΔΕ δεν υπάρχει καμία παρατυπία. Ούτε για ιδιοκτησιακό καθεστώς, ούτε τίποτα γιατί τα ίδια χωράφια δηλώνονται για δεκαετίες. Δεν υπάρχει καμία παρατυπία. Τα περισσότερα χωράφια είναι ιδιόκτητα. Κάποιες χρονιές αλλάζουν τα νοικιασμένα. Δεν έχω τη δυνατότητα να αφήσω ένα νοικιασμένο χωράφι; Δεν λείπει κανένα ΑΤΑΚ. Για αυτό πληρώθηκα στις 17 επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είναι ένα χτύπημα κάτω από τη μέση. Μέσω του προσώπου μου προσπαθούν να χτυπήσουν τους αγρότες.

Προσπαθούν να σπάσουν το μέτωπο των αγροτών

«Αν υπήρχε πρόβλημα δεν θα με καλούσαν να το διευθετήσω; Είναι παράξενο. Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί μου και δεν έχω καμία ειδοποίηση. Η αστυνομία δεν ξέρει τίποτα», πρόσθεσε.

Ο Κώστας Ανεστίδης επανέλαβε ότι δέχθηκε χτύπημα κάτω από τη μέση και τόνισε ότι «προσπαθούν να σπάσουν το αρραγές μέτωπο τον αγροτών».

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του Κώστα Ανεστίδη ότι δεν έχει ανοίξει δικογραφία και πως ο πελάτης του δεν έχει κληθεί ούτε ως μάρτυρας.

Διαβάστε επίσης

Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης στις εθνικές οδούς: Πράσινο φως για κίνηση μέσα από τα μπλόκα μετά το χάος – Καταγγελίες για σχέδιο ενεργοποίησης κοινωνικού αυτοματισμού

Στις φυλακές Θήβας μεταφέρεται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία: Ισχυρίζεται ότι έφαγε το προηγούμενο βράδυ

Σε τέσσερις δολοφονίες μελών της «Greek Mafia» εμπλέκεται ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Έχασε 30 κιλά για να είναι ανγώριστος