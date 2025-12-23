Στις φυλακές Θήβας μεταφέρεται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία: Ισχυρίζεται ότι έφαγε το προηγούμενο βράδυ

Προφυλακιστέα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως, με ενδεχόμενο δόλο, κρίθηκε -με ομόφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως- η μητέρα του τρίχρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη.

Η δικηγόρος της μητέρας, Μαρία Βρετοπούλου δήλωσε ότι η πελάτισσα της αρνήθηκε ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου 24 ώρες μετά τον θάνατό του, ισχυριζόμενη πως το προηγούμενο βράδυ περίπου στις 9.00 σιτίστηκε, μιλούσε και ήταν λειτουργικό. Ανέφερε επίσης ότι από τον Ιούλιο το παιδί παρουσίαζε κάποια θέματα ψυχικής φύσεως τα οποία, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της μητέρας, τον Νοέμβριο εστιάστηκαν στη λήψη τροφής και άρνηση κατανάλωσης των απαιτούμενων βάσει της ηλικίας του θερμίδων. Η ίδια είχε κάνει , κατά δήλωσή της ,κάποιες προσπάθειες για να το βοηθήσει οι οποίες εκ του αποτελέσματος προφανώς δεν ήταν οι δέουσες, σημείωσε η κ. Βρετοπούλου.

Στη φυλακή στην Τουρκία ο πατέρας των παιδιών

Σε ό,τι αφορά στο προφίλ της οικογένειας η συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας, αναφέρει πως η πελάτισσά της δηλώνει σε διάσταση με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι Τούρκος υπήκοος και διαμένει στην Τουρκία. Επίσης η κατηγορουμένη ισχυρίστηκε πως είναι κρατούμενος κάτι που ωστόσο όπως διευκρινίζει η δικηγόρος της δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το ζευγάρι είχε τρία παιδιά, το τρίχρονο και δίδυμα ηλικίας περίπου 2,5 ετών. Η κ. Βρετοπούλου χαρακτήρισε πολύ καλές τις συνθήκες διαβίωσης της οικογενείας. Η μητέρα, η οποία εργάζεται σε κατάστημα της πόλης, και τα τρία της τέκνα διέμεναν μαζί με τον πατέρα της (ο οποίος επίσης εργάζεται), τη μητέρα και τον μικρότερο ανήλικο αδερφό της. «Τα δίδυμα φοιτούν σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό της πόλης και γενικότερα το περιβάλλον της οικογένειας δεν είναι προβληματικό», διευκρίνισε η κ. Βρετοπούλου.

Η επόμενη της εν λόγω απόφασης ημέρα θα βρει τη μητέρα στις ποινικές φυλακές της Θήβας όπου και θα παραμείνει έως και τη δίκη, ενώ τα δίδυμα παραμένουν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου τους παρέχεται και η απαραίτητη υποστήριξη καθώς όπως δήλωσε η δικηγόρος ήταν παρόντα στο συμβάν με το τρίχρονο αδερφάκι τους. Η ανάθεση της επιμέλειάς τους είναι σύμφωνα με την κ. Βρετοπούλου ένα πολύ δύσκολο θέμα δεδομένου ότι η γιαγιά και ο παππούς τους εμπλέκονται στην υπόθεση. Ειδικότερα ο παππούς νοσηλεύεται το τελευταίο διήμερο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης τραυματισμένος λόγω επίθεσης που δέχθηκε από αγνώστους μέχρι στιγμής δράστες οι οποίοι φέρεται ότι χειροδίκησαν εξαιτίας του λόγου που οδήγησε στον θάνατο το τρίχρονο παιδί.

Σημειώνεται πως η ιατροδικαστική έκθεση δεν υπήρχε μέχρι και την απολογία της μητέρας στη δικογραφία ωστόσο ο ιατροδικαστής έχει καταθέσει ενόρκως προφορικά στην ανακρίτρια.

