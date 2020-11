Η πρώτη ανάρτηση του 46ου προέδρου των ΗΠΑ στο Twitter (Photo)

Το πρώτο του μήνυμα ως εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, έστειλε o Τζο Μπάιντεν.

«Η δουλειά μπροστά μας θα είναι σκληρή, αλλά σας υπόσχομαι αυτό: θα είμαι πρόεδρος όλων των Αμερικανών, είτε με ψηφίσατε, είτε όχι», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν ανεβάζοντας βίντεο στο οποίο εμφανίζονται αμερικανοί πολίτες τνα κρατούν από ένα κάδρο, υπό τους ήχους του «America the Beautiful» σε εκτέλεση του Ρέι Τσαρλς.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



