Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα

Μετά τον προϋπολογισμό που ψηφίζεται χωρίς διαρροές, αρχείο η αντίστροφη μέτρηση για τον ανασχηματισμό.

Όχι αμέσως, μην πάει το μυαλό σας για πριν τις γιορτές. Το λέω διότι κάποιοι κυκλοφόρησαν ακόμα και αυτό σενάριο που αγγίζει τα όρια του… «σοκ και δέος».

Όχι, δεν κάνει τέτοια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λογικά θα πάρει τις πιο κρίσιμες αποφάσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, μέσα στις γιορτές. Και μετά θα περιμένει πιθανον τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας μήπως μπλέκει κανέναν υποψήφιο για υπουργοποίηση και χαλάσουν τα σχέδια.

Αλλά η αντίστροφη μέτρηση άρχισε…

Το μπλέξιμο με τον Φραπέ

Σε πολλούς ανθρώπους ο καφές… έχει ώρα. Αν τον πιουν δηλαδή σε λάθος στιγμή, για παράδειγμα αργά το απόγευμα, μετά ξαγρυπνούν χωρίς να το θέλουν- δεν είναι εύκολο πράγμα η καφεΐνη.

Εκτιμώ ότι κάπως έτσι έγινε και με τον «Φραπέ», κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη, και την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η παρουσία του έγινε μάλλον την πιο λάθος στιγμή, ως προς τα αγροτικά μπλόκα και τις κινητοποιήσεις που δεν λένε να εκτονωθούν.

Δεν ξέρω ποιος φαεινός εγκέφαλος είχε αυτή την ιδέα ή επέτρεψε να κάνει τσαλιμάκια με το έρχομαι δεν έρχομαι στην επιτροπή, ο «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής», αλλά τα όσα είπε στην επιτροπή ο Φραπές ή Τζιτζής, όπως αποκάλυψε ο ίδιος το αγαπημένο του παρατσούκλι, εξοργίζουν ακόμα περισσότερο τους αγρότες που βρίσκονται στο δρόμο.

Βέβαια, και οι ίδιοι θα πρέπει να έχουν ισχυρά επιχειρήματα για την άρνηση να ανταποκριθούν στις πρωθυπουργικές προσκλήσεις για διάλογο και την πρόθεσή τους να διατηρήσουν τα μπλόκα ενόψει εορτών – είναι οριακή η γραμμή ανάμεσα στο «η κοινωνία στηρίζει τις διαμαρτυρίες» και «η κοινωνία στηρίζει, αλλά θέλει να μετακινηθεί και να εργαστεί απρόσκοπτα την εορταστική περίοδο».

Το λάθος με τις κουμπαριές

Χαμηλά, αδύναμα αντανακλαστικά επέδειξε το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση με τις συλλήψεις εμπλεκομένων σε σκάνδαλο παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Περίμενε επί ώρες αμήχανο, χάνοντας πολύτιμο χρόνο μέχρι να κάνει το αυτονόητο, να διαγράψει το στέλεχος (κουμπάρος του Ανδρουλάκη), που είχε συλληφθεί.

Μάλλον χρειάζεται να το ξαναδούν από την αρχή στη Χαριλάου αυτό το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι αναδεικνύουν, πού επικεντρώνουν, πώς χειρίζονται κρίσεις που αφορούν πράσινους παράγοντες. Για παράδειγμα, κακώς πήγαν την κουβέντα σε κουμπαριές εξαρχής – δεν υπάρχει ούτε συγγενική, ούτε εξ αγχιστείας ή… λαδιού (της κολυμβήθρας), ευθύνη. Και να ενοχοποιείς κουμπαριές και να κάνεις επιλογή στις κουμπαριές, δεν γίνεται…

Κρίμα διότι το γήπεδο γέρνει σε βάρος της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τέτοια αυτογκόλ δεν επιτρέπονται…

Συγχαρητήρια και αμηχανία

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του eurogroup σαν να μπέρδεψε λίγο την αντιπολίτευση.

Αρκετοί έσπευσαν να δώσουν συγχαρητήρια. Κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ ήταν αναμενόμενο να δώσουν. Αναμενόμενο δεν ήταν πρέπει να σας πω το τηλεφώνημα και μάλιστα θερμό, του Αλέξη Τσίπρα στον Πιερρακακη.

Τηλεφώνημα που δεν έκανε ο Νικος Ανδρουλακης.

Αυτά για τη ιστορία και μόνο…

Προετοιμάζονται για πορεία πέρα από τον Τσίπρα

Από όσο καταλαβαίνω – με βάση τα όσα λένε δηλαδή – αρχίζουν και προετοιμάζονται εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ για επόμενη ημέρα χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα. Πιθανόν δε και απέναντι στον Τσίπρα.

Για την ακρίβεια προετοιμάζονται όσοι δεν βλέπουν ελπίδα για επιβίβαση στο δρομολόγιο προς… Ιθάκη.

Όπως ο Νίκος ο Παππάς, ο οποίος δύσκολα θα είναι στην «Κιβωτό» και το αντιλαμβάνεται σιγά σιγά.

Τι είπε ο Παππάς; Πρότεινε συνεργασία των δυνάμενων του προοδευτικού χώρου, λέει, με κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές, προγραμματική συμφωνία και εκλογή αρχηγού από τη βάση!

Εντελώς άλλο πλαίσιο από αυτό που έχει στο μυαλό του ο Αλέξης Τσιπρας δηλαδή. Ο οποίος δεν μιλάει για συνεργασίες κομμάτων ή κινημάτων, δεν έχει ανάγκη κάποιο πρόγραμμα, καθότι φτιάχνει το δικό του με τη συνδρομή 41μελούς, παρακαλώ, επιστημονικού συμβουλίου. Και φυσικά δεν θέτει την ηγεσία του σε καμία διαδικασία – θαρρώ ακόμα και στην περίπτωση που του πουν όλοι «έλα και θα είσαι ο μοναδικός υποψήφιος»!

Βέλη και ικανοποίηση Δούκα

Από την άλλη υπάρχουν φωνές, που προσεγγίζουν το θέμα με μεγάλη αγωνία μεν για το πώς θα αποτραπεί μια τρίτη νίκη Μητσοτάκη, αλλά ταυτόχρονα με ψυχραιμία και συναίσθηση του κλίματος που επικρατεί αυτή την ώρα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ο Χαρης Δούκας στέλνει προς όλες τις πλευρές το μήνυμα ότι «όσο ξύνουμε πληγές του παρελθόντος -χωρίς να δίνουμε βέβαια συγχωροχάρτι- δεν μπορούμε να κάνουμε την αναγκαία υπέρβαση. Όσο συνεχίζουμε να μετράμε πληγές, θα μετράμε και ήττες» και ξεκαθαρίζει πως «όσοι από τον προοδευτικό χώρο συνεχίζουν να διχάζουν κάνουν δώρο την τρίτη θητεία στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Πάντως ο δήμαρχος πρέπει να είναι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η γραμμή του «καμμία συνεργασία με καμμία δεξιά» είναι πλειοψηφία στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Ο οποίος θέλει και σχετική, ξεκάθαρη απόφαση του συνεδρίου, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή σκιά. Κάτι είναι κι αυτό, αν αναλογιστεί κανείς πόσοι «υπουργολιγούρηδες» υπάρχουν στα ανώτερα δώματα του Κινήματος.

Οδική ασφάλεια

Στους διαδρόμους της δημόσιας διοίκησης κυκλοφορεί συχνά η φράση ότι τα σοβαρά προβλήματα λύνονται πρώτα με καμπάνιες. Κάπως έτσι φαίνεται να αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, τουλάχιστον αν κρίνει κανείς από τα κονδύλια που αρχίζουν να εμφανίζονται στα επίσημα έγγραφα.

Σε πρόσφατη απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, προβλέπεται η διάθεση 5 εκατ. ευρώ για δράσεις προβολής και επικοινωνίας γύρω από την οδική ασφάλεια – η ενημέρωση είναι βασικό συστατικό για τέτοια θέματα.

Το θέμα είναι να ακολουθήσουν και παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κασσελάκης ανακοίνωσε έκτακτο συνέδριο για την επόμενη μέρα στο ΚΙ.ΔΗ – Έθεσε θέμα βιωσιμότητας και συνεργασιών

Κωνσταντοπούλου από το μπλόκο της Νίκαιας: «Οι αγρότες δεν ενέδωσαν στην κοροϊδία του πρωθυπουργού»

«Εθνική συναίνεση» για τους υδρογονάνθρακες ζήτησε ο Παπασταύρου