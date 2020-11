Συγχαρητήρια από τον Αλέξη Τσίπρα στον Τζο Μπάιντεν

Τα συγχαρητήριά του στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας.

«Η εμπειρία και η υποστήριξη του εκλεγμένου Προέδρου στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, θα είναι καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυσή τους και για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων στην περιοχή» σημειώνει μεταξύ άλλων ο Αλ. Τσίπρας.

Congratulations to the President- elect of the USA, @JoeBiden.#USElection2020 pic.twitter.com/i0Qzk5IrM1