Σιβηρία: Αυτοκινητόδρομος γέμισε με ανθρώπινα οστά – Η εξήγηση (Photos)

Μία «λεωφόρος… οστών» έχει ανακαλυφθεί στη Σιβηρία. Αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει έρευνα για το πώς ένα ανθρώπινο κρανίο και άλλα υπολείμματα εμφανίστηκαν σε έναν παγωμένο αυτοκινητόδρομο κοντά στο Ιρκούτσκ.

Τα οστα, που μπορεί να έχουν ηλικία ενός και πλέον αιώνα, ξεθάφτηκαν στην άμμο μετά από εργασίες βελτίωσης της ολισθηρότητας της ασφάλτου που έγιναν στον διπλανό δρόμο.

Μέχρι στιγμής, έχουν ανακαλυφθεί τα οστά τουλάχιστον τριών ανθρώπων, δήλωσε αξιωματούχος της πόλης Kirensk, στη ρωσική κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να χρονολογούνται από τον εμφύλιο πόλεμο της Ρωσίας 1917-22.

Όπως αναφέρει ο Guardian, αμέσως μόλις δημοσιοποιήθηκε το γεγονός οι ντόπιοι άρχισαν να διαφωνούν για το αν τα οστά προέρχονταν από ένα κοντινό νεκροταφείο ή από μια χαράδρα που φημολογείται ότι χρησιμοποιήθηκε ως μαζικός τάφος.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής και των οδικών έργων στη Ρωσία αποκαλύπτονται περιστασιακά ανθρώπινα οστά, κυρίως κοντά σε περιοχές μάχης του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου στα δυτικά της χώρας.

