Τίτλοι τέλους για το πληγωμένο, τεράστιο ραδιοτηλεσκόπιο του Αρεσίμπο

Το ραδιοτηλεσκόπιο του Αρεσίμπο είναι τεράστιο ραδιοτηλεσκόπιο εγκατεστημένο κοντά στην ομώνυμη πόλη του Πουέρτο Ρίκο. Το Ραδιοτηλεσκόπιο του Αρεσίμπο, έχοντας διάμετρο 305 μέτρα, είναι το μεγαλύτερο μονού δίσκου παγκοσμίως, και αποτελείται από 38.778 πλάκες αλουμινίου, 1 επί 2 μέτρα περίπου η καθεμιά, που υποστηρίζονται από ένα δίχτυ χαλύβδινων καλωδίων.

Το τεράστιο ραδιοτηλεσκόπιο στο Αστεροσκοπείο του Αρεσίμπο, στο Πουέρτο Ρίκο, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από τον Αύγουστο, κατέρρευσε σήμερα, μετά από 57 χρόνια προσφοράς στις αστρονομικές ανακαλύψεις.

Η πλατφόρμα του τηλεσκοπίου, βάρους 900 τόνων, που στηριζόταν σε καλώδια μήκους 137 μέτρων, έπεσε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (NSF) των ΗΠΑ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το τηλεσκόπιο, ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, χρησιμοποιήθηκε επί δεκαετίες, από χιλιάδες επιστήμονες σε όλον τον κόσμο για να μελετήσουν μακρινούς πλανήτες, να εντοπίσουν δυνητικά επικίνδυνους αστεροειδείς και να «συλλάβουν» πιθανά εξωγήινα σήματα.

Δύο από τα καλώδια που συγκρατούσαν τα όργανα είχαν σπάσει από τον Αύγουστο, προκαλώντας ζημιές και αναγκάζοντας το NSF να κλείσει το αστεροσκοπείο. Το Νοέμβριο ανακοινώθηκε ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο να αποκατασταθεί η βλάβη και για αυτό είχε αποφασιστεί τότε να κατεδαφιστεί το ραδιοτηλεσκόπιο.

«Το NSF θλίβεται από αυτήν την εξέλιξη», έγραψε στο Twitter αυτή η ανεξάρτητη, ομοσπονδιακή υπηρεσία. «Καθώς θα προχωράμε προς τα εμπρός, θα αναζητούμε τρόπους για να βοηθήσουμε την επιστημονική κοινότητα και να διατηρήσουμε τους ισχυρούς δεσμούς μας με τον λαό του Πουέρτο Ρίκο».

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD