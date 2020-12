Τουρκία: Φύλακες δημαρχείου έτρεχαν να κρυφτούν από ένα... πρόβατο, μια κατσίκα και 3 αρνάκια (Video)

Ένα πρόβατο, μια κατσίκα και τρία αρνιά διέφυγαν από το αγρόκτημά τους στην Τουρκία, καταλήγοντας σε ένα κοντινό δημαρχείο, στην περιοχή Νεβσεχίρ, στην κεντρική Τουρκία.

Το βίντεο από κάμερα απέναντι από το δημαρχείο δείχνει τη στιγμή που τα ζώα επισκέφτηκαν το δημαρχείο.

Αφού περιπλανήθηκαν για λίγο, τα ζώα επανενώθηκαν με τον ιδιοκτήτη τους στην περιοχή Gore.

Ο δήμαρχος Rasim Ari τους επισκέφθηκε την επόμενη μέρα.

Ανήκουν στον αγρότη Χασάν Ουνμπουλάν και διέφυγαν από τη φάρμα την προηγούμενη νύχτα, πριν κατευθυνθούν στο κέντρο της πόλης.

Στο βίντεο, δύο φύλακες περπατούν βιαστικά στα σκαλιά του δημαρχείου ενώ το πρόβατο, η κατσίκα και τα αρνιά τους ακολουθούν.

Οι φρουροί έτρεξαν στο κτήριο τρομαγμένοι, όπως επίσης κι άλλος ένας άνδρας, που εμφανίζεται στο χώρο στάθμευσης να τρέχει πίσω στο αυτοκίνητό του.

Ένας άντρας προσπαθεί να σπρώξει πίσω το πρόβατο από το κεφάλι του πριν τρέξει στην είσοδο.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε στο Twitter τη Δευτέρα από τις τοπικές αρχές με το μήνυμα: «Είμαστε αιχμάλωτοι ενός προβάτου, μιας κατσίκας και τριών αρνιών».

