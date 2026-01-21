Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές – Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δυσάρεστη εξέλιξη για τους συνταξιούχους καθώς, με νέα του απόφαση, ο e-ΕΦΚΑ άλλαξε εκ νέου τις ημερομηνίες, μεταφέροντας τις πληρωμές των συντάξεων πιο πίσω χρονικά.
Συγκεκριμένα, οι πληρωμές για τις συντάξεις Φεβρουαρίου δεν θα ξεκινήσουν στις 27 Ιανουαρίου, όπως είχε ανακοινωθεί αλλά μία ημέρα αργότερα, δηλαδή στις 28 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου θα καταβληθούν:
Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου θα καταβληθούν:
Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου αντίστοιχα.
