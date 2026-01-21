search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές – Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

Δυσάρεστη εξέλιξη για τους συνταξιούχους καθώς, με νέα του απόφαση, ο e-ΕΦΚΑ άλλαξε εκ νέου τις ημερομηνίες, μεταφέροντας τις πληρωμές των συντάξεων πιο πίσω χρονικά.

Συγκεκριμένα, οι πληρωμές για τις συντάξεις Φεβρουαρίου δεν θα ξεκινήσουν στις 27 Ιανουαρίου, όπως είχε ανακοινωθεί αλλά μία ημέρα αργότερα, δηλαδή στις 28 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου θα καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ),
  • οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016,
  • όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου θα καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.),
  • καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου αντίστοιχα.

