Tύχη «βουνό»: Με 40 δολάρια κέρδισε 15,5 εκατομμύρια (Photo)

Τύχη «βουνό» είχε ο Kέβιν στη Νεβάδα, όταν με 40 δολάρια κέρδισε 15,5 εκατομμύρια στο καζίνο.

Ο τυχερός άνδρας πήγε στο καζίνο του Suncoast Hotel και αποφάσισε να κυνηγήσει την τύχη του με μόλις 40 δολάρια.

Αλλά τα 40 αυτά δολάρια ήταν αρκετά για να του αλλάξουν τη ζωή, καθώς πέτυχε τζακ ποτ και ο κουλοχέρης του έδωσε 15,5 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα, το μηχάνημα με τα φρουτάκια του έδωσε 15.491.103 δολάρια.

Μάλιστα, το κέρδος αυτό αποτελεί ρεκόρ για την ευρύτερη περιοχή της Νεβάδα, τα τελευταία 8 χρόνια, όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα.

MEGABUCKS JACKPOT ALERT!



Congratulations to Kevin for hitting the $15,491,103 Megabucks Progressive Jackpot at @suncoastcasino!#SuncoastCasino #BConnectedWinners #Megabucks #Jackpot #MegabucksJackpot #LasVegasJackpots pic.twitter.com/88t1Ty3S3A