Δραπέτης που είχε παραβιάσει την άδεια του κρύφτηκε και παγιδεύτηκε σε βάλτο με κροκόδειλους – Τον έσωσαν ψαράδες

Ο Κεβ Τζόινερ και ο Καμ Φάουστ είναι δυο καλοί φίλοι που σα χόμπι έχουν το ψάρεμα.

Πρι από δυο ημέρες φόρτωσαν τη βάρκα τους με τα ψαρικά και πήγαν προς τα βαλτώδη νερά του East Point κοντά στην πόλη Ντάργουιν, της Αυστραλίας. Εκεί θα έριχναν τις παγίδες τους με ιδιαίτερη προσοχή για να πιάσουν καβούρια.

Και λέμε με ιδιαίτερη προσοχή γιατί τα νερά αυτά είναι γεμάτα κροκόδειλους. Ξαφνικά άκουσαν κάποιον άνδρα να φωνάζει και να ζητάει βοήθεια. Πλησίασαν με τη βάρκα προς το σημείο εκείνο και πραγματικά είδαν έναν άνδρα, γυμνό, να έχει γραπωθεί από ένα χοντρό κλαδί και να τους ζητάει να τον βοηθήσουν.

