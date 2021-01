Γυμνάσια – Λύκεια: Δεν θα ανοίξουν την ερχόμενη εβδομάδα

Δεν έχει προγραμματιστεί, μέχρι στιγμής, κάποια συζήτηση με την επιτροπή των ειδικών για το άνοιγμα Γυμνασίων-Λυκείων όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Δεν θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα από την επιτροπή των ειδικών του υπουργείου Υγείας το θέμα για το άνοιγμα των Λυκείων και Γυμνασίων, σύμφωνα την υπουργό Παιδείας.

Ειδικότερα, η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι το υπουργείο Παιδείας περιμένει την επιτροπή των ειδικών να τους υποδείξει πότε θα γίνει η συζήτηση για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω εικόνα ότι ότι θα υπάρχει αυτή την εβδομάδα τέτοια συζήτηση, αλλά θα γίνει για άλλα θέματα, όπως η πρακτική των τελειοφοίτων», τόνισε.

Η Νίκη Κεραμέως είπε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξουν τα Λύκεια μόνο για τη Γ' Λυκείου, καθώς αυτό έχει τεράστια πρακτικά προβλήματα ως προς το διδακτικό προσωπικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δεν συζητηθεί το άνοιγμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυτή την εβδομάδα, τότε δεν αναμένεται να ανοίξουν την ερχόμενη.

Σαρηγιάννης: Δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, εξέφρασε την ανησυχία του στον ΣΚΑΪ ότι με τα δημοτικά σχολεία εν λειτουργία, αν ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, τα κρούσματα θα φτάσουν τα 2.000 στις αρχές Απριλίου.

Πάντως, υποστήριξε ότι τότε η κατάσταση θα είναι πιο διαχειρίσιμη, καθώς και ο καιρός θα είναι καλύτερος και θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

«Μπορούμε να ανοίξουμε τα καταστήματα στις 18 Ιανουαρίου με click away και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε και για το επόμενο βήμα του click in the shop (ραντεβού για αγορές μέσα στο καταστήμα). Ωστόσο, δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης», δήλωσε ο καθηγητής.

Βατόπουλος: Δύσκολο να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και αγορά

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, ισχυρίστηκε ότι τα σχολεία έχουν προτεραιότητα σε σχέση με την αγορά, αλλά πρόκειται για δύσκολη η εξίσωση.

«Αν θα ανοίξει πρώτα το Γυμνάσιο ή το μαγαζί είναι μια πολιτική απόφαση. Είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και αγορά», συμπλήρωσε.