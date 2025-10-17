Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

Αυτό το ταπεινό γαλλικό κέικ μήλου είναι βουτυράτο, απολαυστικά ελαφρύ και γεμάτο με φρέσκα κομμάτια μήλου και αποτελεί το ιδανικό φθινοπωρινό επιδόρπιο.

Συνοδέψτε το με φρέσκια σαντιγί και φρούτα, παγωτό βανίλια, κρέμα ζαχαροπλαστικής ή σάλτσα αλατισμένης καραμέλας και απολαύστε το στον απογευματινό καφέ ή το τσάι σας.

Υλικά για τη Συνταγή

3 μεγάλα μήλα

2 κουταλάκια του γλυκού μηλόξιδο

1 φλιτζάνι αλεύρι γ.ο.χ.

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

115 γραμμάρια βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

½ φλιτζάνι ζάχαρη κρυσταλλική

2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη

2 μεγάλα αυγά

3 κουταλιές της σούπας κονιάκ, μπράντι ή ρούμι

½ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Για το ψήσιμο

3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, για την επιφάνεια

Για το στόλισμα

1 κουταλιά της σούπας αχνοζάχαρη (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1.Αρχικά προθερμάνετε το φούρνο στους 175ο C, λαδώστε μια στρογγυλή φόρμα κέικ διαμέτρου 22 εκατοστών και στρώστε στη βάση μια λαδόκολλα.

2.Καθαρίστε (ή μπορείτε να αφήσετε τη φλούδα) και κόψτε τα μήλα σε κύβους μεγέθους ½ εκατοστού. Αν οι κύβοι είναι μεγάλοι, δεν θα μαλακώσουν αρκετά όταν ψηθούν. Βάλτε τους σε ένα μεγάλο μπολ και ανακατέψτε τους με το μηλόξιδο.

3.Σε ένα μικρό μπολ ανακατέψτε μαζί το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι.

4.Σε ένα άλλο μπολ, χτυπήστε το βούτυρο με την κρυσταλλική ζάχαρη και την καστανή, με ένα ηλεκτρικό μίξερ, μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέστε το ένα αυγό σε υψηλή ταχύτητα μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως και το μίγμα να γίνει λείο. Προσθέστε το δεύτερο αυγό και επαναλάβετε. Βάλτε το αλκοόλ, το εκχύλισμα βανίλιας και ½ από το μίγμα στέρεων υλικών. Όταν ενσωματωθεί το αλεύρι, προσθέστε το υπόλοιπο και ανακατέψτε με μια σπάτουλα.

5.Βάλτε τα μήλα και ανακατέψτε με τη σπάτουλα μέχρι να αναμειχθούν ομοιόμορφα. Μεταφέρετε τη ζύμη του κέικ στο προετοιμασμένο ταψί, φροντίζοντας να την πιέσετε λίγο και να την ισιώσετε στην επιφάνεια. Πασπαλίστε με τις υπόλοιπες 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη.

6.Ψήστε μέχρι να βγαίνει καθαρή μια οδοντογλυφίδα που θα βυθίσετε στο κέντρο, για περίπου 45 λεπτά.

7.Βγάλτε το κέικ από τον φούρνο και αφήστε το να κρυώσει μέσα στη φόρμα για περίπου 30 λεπτά. Αναποδογυρίστε το κρύο κέικ σε μια πιατέλα σερβιρίσματος και πασπαλίστε με ζάχαρη άχνη.

Διαβάστε επίσης:

Κρεμμυδόσουπα με μπουτάκια κοτόπουλου και φέτες γκρατιναρισμένου ψωμιού

Τα διάσημα μπισκότα – σήμα κατατεθέν του φημισμένου αρτοποιείου στο Άμστερνταμ

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού