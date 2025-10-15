search
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη

15.10.2025

Τα διάσημα μπισκότα – σήμα κατατεθέν του φημισμένου αρτοποιείου στο Άμστερνταμ

15.10.2025 06:30
meshur-amsterdam-kurabiyesi-tarifi (1)

Τα «μπισκότα του Άμστερνταμ» που δημιούργησε η Vera van Stapele το 2013 και ξεπουλάνε σαν τρελά στο ομώνυμο κατάστημά της στο Άμστερνταμ, έχουν την φήμη ότι είναι τα νοστιμότερα μπισκότα σοκολάτας σε όλο τον κόσμο.

Στην ουσία πρόκειται για μπισκότα σκούρας σοκολάτας με γέμιση λευκής, εξαιρετικά τραγανά εξωτερικά και συνάμα μαλακά και ρευστά στο εσωτερικό τους

Υλικά για τη Συνταγή

120 γραμμάρια βούτυρο

40 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη

60 γραμμάρια καστανή ζάχαρη

1αυγό

1φακελάκι βανιλίνη

40 γραμμάρια σκόνη κακάο

200 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

60 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα κουβερτούρα, χοντροκομμένη

30 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος, χοντροκομμένη

100 γραμμάρια λευκή σοκολάτα, κομμένη σε τετραγωνάκια

Εκτέλεση

1.Αρχικά, χτυπήστε το βούτυρο με τη ζάχαρη, να αφρατέψουν, προσθέστε το αυγό και τη βανίλια και συνεχίστε το χτύπημα.

2.Κοσκινίστε τα στερεά υλικά, δηλαδή το κακάο και το αλεύρι και προσθέστε τα κι αυτά. Χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα, ανακατέψτε το μίγμα μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιόμορφη ζύμη.

3.Χοντροκόψτε τη μαύρη σοκολάτα και τη σοκολάτα γάλακτος και προσθέστε τις κι αυτές στη ζύμη. Ανακατέψτε μέχρι να ενσωματωθούν καλά στο μίγμα των μπισκότων.

Αφήστε τη ζύμη να ξεκουραστεί στο ψυγείο για 15 λεπτά περίπου.

4.Στη συνέχεια χωρίστε τη ζύμη σε 8 ίσα κομμάτια. Βάλτε 2 κομμάτια λευκής σοκολάτας στη ζύμη που έχετε ανοίξει με τα χέρια και κλείστε τα προσεκτικά. Τοποθετήστε τα γεμιστά μπισκότα σε ένα ταψί που έχετε στρώσει με λαδόκολλα.

5.Ψήστε τα σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 175ο C για 10 λεπτά. Μόλις τα βγάλετε από τον φούρνο, αφήστε τα να σταθούν για 15 λεπτά και να κρυώσουν.

