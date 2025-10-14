search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

14.10.2025

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

14.10.2025 06:31
sam-boregi-one-cikan

Πεντανόστιμα Κρητικά παραδοσιακά πιτάκια με τραγανό κριτσανιστό φύλλο, γέμιση από ζουμερά αρωματικά χορταρικά και μυρωδικά, που ετοιμάζονται γρήγορα και εύκολα και ψήνονται στο τηγάνι. Μπορείτε να ετοιμάσετε τη γέμιση και με ότι άλλα χορταρικά επιθυμείτε όπως μάραθο, πράσο κτλ. καθώς και να την εμπλουτίσετε με φέτα ή μυζήθρα.

Υλικά για τη Συνταγή

Για το φύλλο

1 φλιτζάνι (200 ml) νερό, χλιαρό

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι (κοφτό)

4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

2 κουταλιές της σούπας μηλόξιδο ή χυμό λεμονιού, τσικουδιά, ρακή

500 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ. + λίγο επιπλέον για το άνοιγμα των φύλλων

Για τη γέμιση

500 γραμμάρια σπανάκι φρέσκο ή κατεψυγμένο

1 μικρό ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο

1 ξερό κρεμμύδι ή 4-5 φρέσκα, ψιλοκομμένα

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση


1.Αρχικά ετοιμάστε τη ζύμη. Βάλτε σε ένα μπολ το νερό με το αλάτι, το ελαιόλαδο και το μηλόξιδο και ανακατέψτε ώστε να διαλυθεί το αλάτι. Προσθέστε το αλεύρι σιγά – σιγά, μέχρι να έχετε μια ζύμη που να πλάθεται. Ζυμώστε καλά με τα χέρια σας μέχρι να έχετε ένα λείο και ελαστικό ζυμαράκι. Σχηματίστε μια μπάλα και αφήστε την στην άκρη για 30 λεπτά να ξεκουραστεί.

2.Ετοιμάστε τη γέμιση. Αν το σπανάκι είναι φρέσκο, πλύντε το καλά σε άφθονο νερό, στραγγίστε το σε σουρωτήρι και συνεχίστε χοντροκόβοντάς το και ψιλοκόβοντας τα υπόλοιπα χορταρικά. Αν είναι κατεψυγμένο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε απευθείας από την κατάψυξη.

3.Σοτάρετε σε λίγο ελαιόλαδο τα φρέσκα ή ξερά κρεµµυδάκια για 3 με 4 λεπτά.
Ρίξτε το σπανάκι και τον άνηθο, χαμηλώστε τη φωτιά και ανακατέψτε μέχρι να βγάλουν τα χορταρικά τα υγρά τους και να σοταριστούν με τα κρεμμύδια. Αφού απορροφηθούν όλα τα υγρά, αλατοπιπερώστε και μόλις κρυώσει η γέμιση βάλτε την σε ένα τρυπητό ώστε να στραγγίσει ξανά. Αν η γέμιση έχει υγρά είναι πιθανόν να σκιστεί το φύλλο.
4.Με τη βοήθεια ενός πλάστη πάνω σε ελαφρά αλευρωμένη επιφάνεια, ανοίξτε ένα κομμάτι ζύμης σε λεπτό φύλλο και κόψτε με ένα ποτήρι ή ένα πιατάκι δίσκους. Σε κάθε δίσκο βάλτε μια μικρή ποσότητα από τη γέμιση, διπλώστε και σφραγίστε µε προσοχή, πιέζοντας µε ένα πιρούνι τις άκρες και δημιουργώντας έτσι μέτρια μισοφέγγαρα.
5.Τηγανίστε τα χορτοκαλίτσουνα σε άφθονο καυτό λάδι και από τις δύο μεριές, μέχρι να ροδοκοκκινίσουν καλά. Στραγγίστε τα σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας και σερβίρετέ τα ζεστά ή κρύα.

