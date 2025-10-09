Πίτσα με αυγά, στυλ καγιανά

Μια απολαυστική, πεντανόστιμη και πρωτότυπη πίτσα, με αυγά μάτια που μαγειρεύονται μέσα σε καπνιστή, πικάντικη σάλτσα ντομάτας και πασπαλίζονται με τρίμματα φέτας, που θυμίζει παραδοσιακό καγιανά.

Ψήστε την στο φούρνο ή και στο μπάρμπεκιου, με την αγαπημένη σας σπιτική ζύμη ή έτοιμη του εμπορίου, συνοδέψτε την με μια χορταστική σαλάτα εποχής και εντυπωσιάστε την οικογένεια και τους καλεσμένους σας.

Υλικά για τη Συνταγή

450 γραμμάρια ζύμη για πίτσα, σπιτική ή του εμπορίου

4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

2 πιπεριές κέρατο ή μια στρογγυλή, χοντροκομμένες

1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, χοντροκομμένο

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο

1 κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα

2 κουταλιές της σούπας τοματοπελτέ

2 συσκευασίες (2 κονσέρβες 400 γραμμαρίων) τοματάκια ψιλοκομμένα

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Λίγο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

Αλεύρι, για το πασπάλισμα

1½ φλιτζάνι μοτσαρέλα, τριμμένη

4 αυγά

¾ φλιτζανιού φέτα, θρυμματισμένη

Λίγο μαϊντανό, ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1.Αρχικά ζεστάνετε τις 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Σοτάρετε το κρεμμύδι και τις πιπεριές, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσουν, για περίπου 8 λεπτά. Βάλτε το σκόρδο και συνεχίστε ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να βγάλει το άρωμά του, για 1 λεπτό ακόμα. Προσθέστε το κύμινο, την πάπρικα και τον τοματοπελτέ μέχρι να ενσωματωθούν. 2.Χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια, προσθέστε τα ψιλοκομμένα τοματάκια και σιγοβράστε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να πήξει η σάλτσα, για 25 με 30 λεπτά. Αλατοπιπερώστε και βάλτε και τη ζάχαρη.

3.Προθερμάνετε το φούρνο σε δυνατή φωτιά (220ο C). Αλευρώστε γενναιόδωρα ένα ταψί χωρίς χείλος (χρησιμοποιήστε ένα ταψί του φούρνου ανάποδα ή αν έχετε μια πέτρα πίτσας).

4.Σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια, ανοίξτε τη ζύμη με τα δάχτυλα σας με διάμετρο περίπου 30 εκατοστά και πάχος ½ εκατοστού. Αλείψτε την επιφάνεια της ζύμης με τη 1 κουταλιά από το υπόλοιπο ελαιόλαδο και αναποδογυρίστε την έτσι ώστε να είναι με τη λαδωμένη πλευρά προς τα κάτω. Ψήστε μέχρι να φουσκώσει ελαφρά, για περίπου 3 λεπτά. 5.Χρησιμοποιώντας μια μεγάλη μεταλλική σπάτουλα, αναποδογυρίστε την ελαφρά ψημένη ζύμη στο προετοιμασμένο ταψί, ώστε να είναι η λαδωμένη πλευρά προς τα πάνω.

6.Απλώστε τη σάλτσα ντομάτας πάνω από τη ζύμη σε ένα παχύ στρώμα, αφήνοντας ένα περίγραμμα περιμετρικά. Πασπαλίστε ομοιόμορφα με τη μοτσαρέλα και σχηματίστε 4 λακκούβες στο τυρί και τη σάλτσα με ένα κουτάλι. Σπάστε από 1 αυγό σε κάθε λακκούβα και αλατοπιπερώστε τα.

7.Μεταφέρετε προσεκτικά την πίτσα πίσω στο φούρνο και ψήστε μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και τα ασπράδια των αυγών να σφίξουν, για περίπου 5 με 8 λεπτά.

8.Σερβίρετε την πίτσα, αλείφοντας το στεφάνι με την τελευταία κουταλιά ελαιόλαδο και πασπαλίστε με φέτα και ψιλοκομμένο μαϊντανό, αν επιθυμείτε.

