Τορτελίνι σε σάλτσα βουτύρου, με μπέικον και δεντρολίβανο

Ένα απίστευτα απλό και νόστιμο πιάτο, με γεμιστά ζυμαρικά (τορτελίνι, ραβιόλι κτλ.) σε μια γευστική και κρεμώδη σάλτσα βουτύρου με μια νότα φρέσκου δεντρολίβανου.

Το τραγανό μπέικον προσθέτει επιπλέον αλμυρή γεύση και η παρμεζάνα δένει τη σάλτσα και δίνει επιπλέον βάθος σε αυτά τα εξαιρετικά νόστιμα ζυμαρικά.

Υλικά για τη Συνταγή

250 γραμμάρια γεμιστά ζυμαρικά με τυρί (τορτελίνι, ραβιόλι κτλ.)

1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο

40 γραμμάρια βούτυρο

Δύο κλωνάρια φρέσκο δεντρολίβανο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

80 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα

50 γραμμάρια μπέικον

Εκτέλεση

1.Αρχικά κόψτε τα κλωνάρια δεντρολίβανου και ψιλοκόψτε το μπέικον σε μικρότερα κομμάτια. Αφήστε τα στην άκρη.

2.Σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό, βράστε τα τορτελίνι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, al dente (περίπου για 12 λεπτά). Στραγγίστε τα, βάλτε το ελαιόλαδο και ανακατέψτε καλά να πάει παντού.

3.Στο μεταξύ σε ένα αντικολλητικό τηγάνι τηγανίστε το μπέικον (χωρίς λιπαρή ύλη) μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα. Προσθέστε το βούτυρο, το δεντρολίβανο, το αλάτι και το πιπέρι και αποσύρετε από τη φωτιά έπειτα από περίπου ένα λεπτό.

4.Ρίξτε τα βρασμένα και στραγγισμένα τορτιλίνι στο σκεύος και ανακατέψτε καλά. Πασπαλίστε με την τριμμένη παρμεζάνα και σερβίρετε αμέσως.

