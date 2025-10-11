Ψαρονέφρι, ψημένο στο φούρνο με σάλτσα μηλίτη και τραγανές πατάτες

Μια πεντανόστιμη συνταγή, ιδανική για κυριακάτικα τραπέζια και ειδικές περιστάσεις, που θα λατρέψει όλη η οικογένεια. Σερβίρετε το ψαρονέφρι με την κρεμώδη και γευστική σάλτσα μηλίτη και με τραγανές καλοψημένες πατάτες φούρνου και όλοι θα σας ζητάνε και δεύτερο πιάτο.

Υλικά για τη Συνταγή

800 γραμμάρια χοιρινό φιλέτο (ψαρονέφρι)

Βούτυρο, για το σοτάρισμα

2 κρεμμυδάκια (κατά προτίμηση εσαλότ), ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

200 ml μηλίτη

1 κουταλιά της σούπας συμπυκνωμένο ζωμό βοδινού

300 ml κρέμα γάλακτος

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Λίγο μηλόξυδο

2 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι

Για τις πατάτες

900 γραμμάρια σφιχτές πατάτες νέας σοδειάς ή πατάτες baby

Ελαιόλαδο κατά βούληση

Χοντρό αλάτι ή αλάτι σε νιφάδες

Λίγο μαϊντανό, ψιλοκομμένο, για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

1.Αρχικά προθερμάνετε τον φούρνο στους 220ο C.

2.Κόψτε τις πατάτες σε μικρά κομμάτια και τοποθετήστε τις σε ένα ταψί. Ραντίστε με άφθονο ελαιόλαδο και πασπαλίστε με αλάτι σε νιφάδες. Ψήστε τις πατάτες στο φούρνο για περίπου 30 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν εσωτερικά και να αποκτήσουν ωραίο χρώμα και τραγανή επιφάνεια. Ανακατέψτε τις στα μισά του χρόνου. Πασπαλίστε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και δοκιμάστε τη γεύση, προσθέτοντας περισσότερο αλάτι αν χρειάζεται.

3.Ενώ οι πατάτες είναι στο φούρνο, αρτύστε εξωτερικά το φιλέτο με αλατοπίπερο ώστε να καλυφθεί από όλες τις πλευρές.

4.Ζεστάνετε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά και προσθέστε αρκετό βούτυρο. Βάλτε προσεκτικά το ψαρονέφρι και σοτάρετέ το μέχρι να αποκτήσει μια ωραία ρόδινη επιφάνεια περιμετρικά, γυρίζοντάς το προσεκτικά με μια λαβίδα.

5.Μεταφέρετέ το σε ένα ταψί και συνεχίστε το ψήσιμο στο φούρνο για 25-27 λεπτά περίπου. Βγάλτε το από το φούρνο και αφήστε το να ξεκουραστεί προτού το κόψετε σε φέτες.

5.Στο ίδιο τηγάνι που τηγανίσατε το χοιρινό φιλέτο, προσθέστε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια και έπειτα το σκόρδο και ροδίστε τα κι αυτά, ανακατεύοντας. Ρίξτε το μηλίτη και σιγοβράστε ώσπου να μειώσετε την ποσότητα στο μισό περίπου.

6.Προσθέστε τον συμπυκνωμένο ζωμό βοδινού, 2 κλωνάρια θυμάρι και την κρέμα γάλακτος. Βράστε τη σάλτσα για λίγα λεπτά και αρτύστε με αλατοπίπερο και λίγες σταγόνες μηλόξυδο.

7.Σερβίρετε το χοιρινό φιλέτο με τις πατάτες και την κρεμώδη σάλτσα, πασπαλισμένο με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό.

