ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 09:02
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη

16.10.2025 06:35

Κρεμμυδόσουπα με μπουτάκια κοτόπουλου και φέτες γκρατιναρισμένου ψωμιού

16.10.2025 06:35
løksuppe_med_kylling_2_av_3

Μια πραγματικά νόστιμη και πιπεράτη κρεμμυδόσουπα με ζουμερά μπουτάκια κοτόπουλου που ξεκολλάνε από το κόκαλο.

Το πιάτο σερβίρεται με γκρατιναρισμένες φέτες ψωμιού με τυρί που λιώνει, και είναι απλό, ρουστίκ και ιδανικό για μια βραδιά χουχουλιάσματος και σπιτικής θαλπωρής. 

Υλικά για τη Συνταγή

800 γραμμάρια μπούτια κοτόπουλου

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ή βούτυρο

Για τη  σούπα

5 κρεμμύδια ξερά, κομμένα σε λεπτές φέτες

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

½ κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

5 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 λίτρο ζωμό κρέατος

2 κλωνάρια φρέσκο ​​θυμάρι

Αλατοπίπερο κατά βούληση

1 δαφνόφυλλο (προαιρετικά)

Για το σερβίρισμα

4 φέτες ψωμί χωριάτικο (κατά προτίμηση μπαγιάτικο)

200 γραμμάρια τριμμένο τυρί που λιώνει

Εκτέλεση

1.Αρχικά στεγνώστε τα μπουτάκια κοτόπουλου ταμποναριστά με λίγο χαρτί κουζίνας και αλατοπιπερώστε τα.

2.Βάλτε λίγο ελαιόλαδο ή βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα που να μπαίνει στο φούρνο και τσιγαρίστε το κοτόπουλο μέχρι να ροδίσει απ’ όλες τις μεριές. Αφήστε τα μπουτάκια στην άκρη.

3.Κόψτε τα κρεμμύδια σε φέτες πάχους περίπου 4-5 χιλιοστών. Ζεστάνετε ξανά το ίδιο σκεύος, προσθέστε το λάδι και τσιγαρίστε τα κρεμμύδια σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσουν και να γυαλίσουν. Πασπαλίστε με τη ζάχαρη για να καραμελώσουν και συνεχίστε το σοτάρισμα μέχρι να αποκτήσουν ένα ωραίο, χρυσαφί χρώμα. Ψιλοκόψτε και το σκόρδο και προσθέστε το προς το τέλος του χρόνου μαγειρέματος.

4.Ρίξτε το ζωμό στην κατσαρόλα και φέρτε σε βρασμό. Προσθέστε το θυμάρι και το δαφνόφυλλο, αλατοπιπερώστε, χαμηλώστε τη φωτιά και σιγοβράστε τη σούπα για 10 λεπτά.

5.Επαναφέρετε τα μπουτάκια πίσω στην κατσαρόλα μαζί με την κρεμμυδόσουπα και συνεχίστε το ψήσιμο στο φούρνο στους 190° C για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να ψηθεί καλά το κοτόπουλο. Μη διστάσετε να πασπαλίσετε με λίγο τυρί από πάνω τα τελευταία λεπτά.

6.Αφαιρέστε το σκεύος με τη σούπα και τα μπουτάκια και αυξήστε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 230° C.

7.Απλώστε τις φέτες μπαγιάτικου ψωμιού σε ένα ταψί που έχετε στρώσει με αντικολλητικό χαρτί και πασπαλίστε τις με το τριμμένο τυρί που λιώνει. Γκρατινάρετε στο φούρνο μέχρι να λιώσει το τυρί και να πάρει λίγο χρώμα και σερβίρετε μαζί με τη σούπα με κοτόπουλο.

