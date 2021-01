Στον ΠΑΟΚ και επίσημα για 1,5 χρόνο ο Καγκάβα

Και με τη... βούλα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι ο Σίντζι Καγκάβα! Οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν την Τετάρτη την απόκτηση του Ιάπωνα ποδοσφαιριστή, με το συμβόλαιο που υπέγραψε να τον κρατά στην Τούμπα μέχρι το καλοκαίρι του 2022.

Ο Σίντζι Καγκάβα διάλεξε τη φανέλα με το νούμερο 23.



Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Σίντζι Καγκάβα. Ο Ιάπωνας μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασία για 1,5 χρόνο με τον Δικέφαλο και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 23.

Ο Καγκάβα γεννήθηκε στις 17 Μαρτίου του 1989 στο Κόμπε της Ιαπωνίας. Αγάπησε το ποδόσφαιρο από νεαρή ηλικία και πέρασε από τις Ακαδημίες των Μαρίνο, Κόμπε και Μιγιάκι Μπαρτσελόνα πριν ενταχθεί στην Σερέζο Οσάκα σε ηλικία 17 ετών. Εκεί έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά παιχνίδια.

Το 2009 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της δεύτερη κατηγορίας της Ιαπωνίας, πριν κλείσει καν τα 20 του χρόνια και τράβηξε τα βλέμματα πολλών ομάδων από την Ευρώπη.

Το 2010 κι αφού πρόλαβε να αγωνιστεί σε 11 παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της πατρίδας του, σκοράροντας μάλιστα και επτά γκολ, η Μπορούσια Ντόρτμουντ αποφάσισε να επενδύσει στο ταλέντο του και τον έκανε κάτοικο Βεστφαλίας.

Η πρώτη σεζόν μακριά από την Ιαπωνία και στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Bundesliga ήταν εξαιρετική. 28 συμμετοχές, 12 γκολ και δύο ασίστ, με το φινάλε να τον βρίσκει να πανηγυρίζει τον τίτλο του πρωταθλητή. Ο Καγκάβα προσαρμόστηκε άμεσα, αλλά η σεζόν 2011-12 ήταν αυτή που έφερε και το αγωνιστικό του ξέσπασμα.

Ο Ιάπωνας έγινε ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της εξαιρετικής ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ που πήρε το νταμπλ στη Γερμανία, μετρώντας σε 43 αγώνες 17 γκολ και 14 ασίστ. Ο Καγκάβα εκείνη την περίοδο ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου στη θέση του και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να κάνει την κίνησή της και να τον φέρει στο Old Trafford.

香川真司がここにいる。真司、PAOKファミリーへようこそ!

Shinji Kagawa is Here. Shinji welcome to PAOK family!#KagawaIsHere #PAOK #transfers #RiseUp @S_Kagawa0317 pic.twitter.com/itvrJW1AKs