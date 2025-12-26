search
26.12.2025 23:48

Ιαπωνία: Πύρινη κόλαση από καραμπόλα 50 και πλέον οχημάτων – Τουλάχιστον ένας νεκρός (Video)

26.12.2025 23:48
japan1

Μια καραμπόλα 50 και πλέον οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο Κανέτσου στην επαρχία Γκουνμά της Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και άλλα 26 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνές στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό και πολλά οχήματα να τυλίγονται στη φωτιά.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ στο σημείο επικρατούσε έντονη χιονόπτωση, γεγονός που καθιστούσε την κυκλοφορία των οχημάτων δύσκολη.

Οι Αρχές απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις για αρκετές ώρες.

Η Πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά μέχρι αργά το βράδυ.

