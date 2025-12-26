Ιαπωνία: Πύρινη κόλαση από καραμπόλα 50 και πλέον οχημάτων – Τουλάχιστον ένας νεκρός (Video)

Μια καραμπόλα 50 και πλέον οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο Κανέτσου στην επαρχία Γκουνμά της Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και άλλα 26 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνές στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό και πολλά οχήματα να τυλίγονται στη φωτιά.

Japan: Major accident on Kanetsu Expressway outbound line in Minakami Town, Gunma Prefecture, several injured – NHKpic.twitter.com/QJb9qu9szx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 26, 2025

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ στο σημείο επικρατούσε έντονη χιονόπτωση, γεγονός που καθιστούσε την κυκλοφορία των οχημάτων δύσκολη.

NOW: Major accident involving 15 vehicles ignites blaze on Japan’s Kanetsu Expressway in Minakami, Gunma Prefecture pic.twitter.com/b93EBU1Qfk — Rapid Report (@RapidReport2025) December 26, 2025

Οι Αρχές απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις για αρκετές ώρες.

Η Πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά μέχρι αργά το βράδυ.

