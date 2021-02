Μετά τη διευκρίνιση για το «take away» και δεύτερη για τον «Κωδικό 6 μόνο εντός δήμου»

Μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν νωρίτερα σήμερα το πρωί του Σάββατου (6/2) σχετικά με τη λειτουργία η μη του «take away», διευκρινίσεις δόθηκαν το απόγευμα και για το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων και των πρατηρίων καυσίμων, καθώς και τις μετακινήσεις.

Κύκλοι της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Αθηναϊκού/ Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, επισημαίνουν: «Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών γνωρίζουμε ότι, το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων και πρατήριων καυσίμων ισχύει όπως προβλέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους και δεν επηρεάζεται από την απαγόρευση κυκλοφορίας όπως ισχύει ανά περιοχή».

Παράλληλα τονίζουν ότι δεν υφίστανται απαγορεύσεις διαδημοτικού επίπεδου εντός της ίδιας περιφέρειας.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Κάναμε λάθος»

«Η δυνατότητα να βλέπεις ότι κάτι είναι λάθος και να το διορθώνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται δεν είναι αδυναμία αλλά δύναμη. Αδυναμία είναι η επιμονή στο λάθος για λόγους επικοινωνίας. Εμείς κάναμε λάθος και το διορθώσαμε πριν γίνει ζημιά. Αφήστε τώρα τους γνωστούς να γκρινιάζουν», έγραψε στο twitter ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery, η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά».

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα το υπουργείο Ανάπτυξης διευκρίνισε:

«Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα («take away») από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.»

«Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Η υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά.

»Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας.»

Τελικά, νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την κατάργηση του περιορισμού.

Κωδικός 6: «Μόνο εντός δήμου» λέει ο Ν. Παπαθανάσης - τι έλεγε ο Στέλιος Πέτσας

Στο μεταξύ, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, ανέφερε ότι ο κωδικός 6 ισχύει «μόνο εντός δήμου».

Πάντως από πλευράς Πολιτικής Προστασίας δεν διατυπώθηκε κάποιος τέτοιος περιορισμός, κατά την ανακοίνωση των νέων μέτρων την Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι, ύστερα από εβδομάδες ασάφειας, μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Πάρνηθα στις αρχές Δεκεμβρίου, από κυβερνητικά στελέχη είχε διευκρινιστεί ότι ο κωδικός 6 ισχύει για μετακινήσεις εντός Αττικής.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς σχετικά ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, είχε υποστηρίξει ότι οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις δεν επιτρέπονται, αλλά «απ’ όσο γνωρίζω η Πάρνηθα είναι στην Αττική». Επιπλέον, ότι «ο ίδιος ο πρωθυπουργός όταν είχε ανακοινώσει το δεύτερο lockdown, είχε αναφερθεί στην ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας ιδίως για ανθρώπους που αθλούνται. Χαρακτηριστικά είχε αναφερθεί εκείνη την ημέρα και στις δραστηριότητες όπως αυτές που έχουν να κάνουν με το ποδήλατο. Δεν καταλαβαίνουμε ποιος ανακαλύπτει την Αμερική, όταν θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις.»

Ασαφές παραμένει πάντως αν η εν λόγω διευκρίνηση του κ. Παπαθανάση ισχύει μόνο για τα Σαββατοκύριακα, όπως και το «πάγωμα» του click away.

Σημειώνεται ότι σε ό,τι αφορά στην αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα Σάββατα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι θα το συζητήσει ξανά με την Επιτροπή, καθώς όπως υπογράμμισε η μη λειτουργία τους «διακινδυνεύει τεράστιο συνωστισμό στα σούπερ μάρκετ».