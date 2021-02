Γερμανία: Έκρηξη με τραυματίες στο «στρατηγείο» της Lidl (video)

Μια παγιδευμένη επιστολή εξερράγη στην έδρα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Lidl στο Νέκαρσουλμ της Γερμανίας, με την αστυνομία να αναφέρει στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τραυματίστηκαν τρία άτομα. Είναι το δεύτερο τέτοιο περιστατικό σε δύο ημέρες στη χώρα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας από τους τρεις φέρει μέτριας έκτασης τραύματα ενώ οι άλλοι δύο γλίτωσαν με ελαφριούς τραυματισμούς.

Περίπου 100 άτομα απομακρύνθηκαν από το κτίριο, που βρίσκεται σε μια μικρή πόλη κοντά στη Στουτγκάρδη.

In der Zentrale der Lidl & Co GmbH soll es nach einem Bericht der Heilbronn|er Stimme am Mittwochnachmittag eine Explosion gegeben haben. Dabei wurden drei Mitarbeiter verletzt, einer davon schwer. Es soll sich offenbar um eine #Briefbombe handeln.

