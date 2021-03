Διαμαντοπούλου: Αποσύρθηκε από την κούρσα για την ηγεσία του ΟΟΣΑ

Με ανάρτησή της στο twitter, η Αννα Διαμαντοπούλου ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από την κούρσα για την ηγεσία του ΟΟΣΑ.

Όπως εξηγεί, με την απόφασή της αυτή θέλησε να διευκολύνει τη συναίνεση στη διαδικασία επιλογής, ενώ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τα κράτη – μέλη του Οργανισμού που υποστήριξαν την υποψηφιότητά της.

I decided to withdraw my bid to be SG of the #OECD, in an effort to facilitate consensus in the selection process. Grateful to @PrimeministerGR for his constant trust & endorsement. Grateful, also, to member-countries, whose support placed my candidacy at the third top place.