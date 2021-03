Έξαλλη η Τέιλορ Σουίφτ με το Netflix: Η ατάκα που την εξαγρίωσε

Πυρ και μανία με το Netflix είναι η Τέιλορ Σουίφτ, με αφορμή μια ατάκα που ακούστηκε σε σειρά της δημοφιλούς πλατφόρμας streaming και αφορούσε την ίδια.

Συγκεκριμένα στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Ginny & Georgia», μια από τις πρωταγωνίστριες απαντά σε μια άλλη: «Τι σε νοιάζει; Εσύ αλλάζεις τους άνδρες πιο γρήγορα και από την Τέιλορ Σουίφτ».

Η ατάκα υποτίθεται ότι ήταν χιουμοριστική, ωστόσο η ίδια η Σουίφτ δεν το είδε καθόλου έτσι. Αντιθέτως, κατηγόρησε τη σειρά για σεξισμό, αλλά και για επίθεση σε «σκληρά εργαζόμενες γυναίκες».

«Έι, Ginny & Georgia, το 2010 με πήρε τηλέφωνο και θέλει το τεμπέλικο σεξιστικό αστείο του πίσω. Τι λέτε να σταματήσουμε να υποτιμούμε σκληρά εργαζόμενες γυναίκες με το να ονοματίζουμε ως ΑσΤεΙα αυτές τις μ@@@κιες;», έγραψε η τραγουδίστρια στο Twitter.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp